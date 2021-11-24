開心過聖誕　歐洲供應鏈緊張現緩解迹象

外媒報道，在美國感恩節、聖誕節等多個節假日來臨之際，歐洲地區的供應鏈問題略有緩解，這意味着商家有望保證貨物供應，消費者也將大概率按時買到商品。

市場研究機構IHS Markit對歐洲企業的最新月度調查顯示，衡量歐元區工廠訂購零件與原材料交付時間的指標升至21.5，表明交付延誤問題有所緩解。在德國、法國，這一指標分別升至21和19.9。來自德國的化學公司巴斯夫、福士汽車等企業表示，近期它們的原材料、中間產品供應有所增加。

歐洲地區供應鏈問題略有好轉，但在英國主要港口集團(UKMPG)首席執行官Tim Morris看來，這只是「令人不安的穩定」。

巴斯夫方面稱，目前無法預見供應鏈問題可以在多大程度上企穩，以及這將對價格帶來何種影響。福士汽車方面則表示，到今年年底，半導體供應將略有改善，但供應情況的穩定性或成挑戰。

德國工商總會發布的一項對3,200家德國企業的調查顯示，為應對當前的供應鏈安全問題，有54%的公司已經或正在調整供應鏈，72%的公司正在尋找新供應商，32%的公司計劃縮短或改變交貨路線，15%的公司決定搬移自己的生產線。