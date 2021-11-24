華住集團第三季蝕逾1億人幣 內地新冠疫情影響業績
2021年11月24日 22:08
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華住集團(01179)公布，第三季錄得虧損1.37億元人民幣(下同)，去年同期蝕2.12億元，按季盈轉虧，今年第二季盈利3.78億元，每股虧損0.04元。該公司首席執行官金輝表示，受累南京自7月下旬起，新冠肺炎變種病毒確診病例激增，並進一步擴散至中國眾多其他省市的影響，公司的中國業務於第三季的平均可出租客房收入僅反彈至新冠肺炎疫情前2019年同期水平的83%。自9月初起，其平均可出租客房收入逐漸恢復反彈，惟10月底再出現另一波疫情，近期更轉趨嚴重，亦對11月份的業績產生重大影響，本月至今的平均可出租客房收入僅回復至2019年水平的68%。
不過，他提到，公司歐洲業務受惠於新冠疫苗接種及放寬限制，平均可出租客房收入已由第二季度佔2019年水平的28%，反彈至第三季度佔2019年水平的65%。
該公司預期，今年全年收入增長將介乎於22%至26%之間，若不計及Legacy-DH業務，增幅則介乎26%至30%。與新冠肺炎疫情前2019年同期相比，收入增長11%至15%。單計今年第四季，料收入將按年增長6%至10%，若不計及Legacy-DH業務，則按年減少4%至8%。與新冠肺炎疫情前2019年同期相比，則長12%至16%；若不計及Legacy-DH業務則減少7%至11%。
按非公認會計準則(non-GAAP)計算，第三季虧損按年縮至4,600萬元，去年蝕2.18億元，今年第二季盈利4.64億元；除息、稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達2.94億元，按年增長54.73%，按季則倒退69.27%。經調整EBITDA按年飆升1.09倍至3.85億元，按季則下滑63.08%。
第三季收入35.23億元，按年上升11.55%，按季微跌1.78%。其中，租賃及自有酒店收入23.45億元，按年及按季分別漲10.04%及2.76%；管理加盟及特許經營酒店收入11.28億元，按年增加13.36%，按季減少11.52%。
截至9月底止，該公司在營酒店數量達7,466家，客房逾72.29萬間；待開業酒店達2,827家，包括來自Legacy-Huazhu業務的2,788家酒店及來自Legacy-DH業務的39家酒店。