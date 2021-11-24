華住集團第三季蝕逾1億人幣　內地新冠疫情影響業績

不過，他提到，公司歐洲業務受惠於新冠疫苗接種及放寬限制，平均可出租客房收入已由第二季度佔2019年水平的28%，反彈至第三季度佔2019年水平的65%。

該公司預期，今年全年收入增長將介乎於22%至26%之間，若不計及Legacy-DH業務，增幅則介乎26%至30%。與新冠肺炎疫情前2019年同期相比，收入增長11%至15%。單計今年第四季，料收入將按年增長6%至10%，若不計及Legacy-DH業務，則按年減少4%至8%。與新冠肺炎疫情前2019年同期相比，則長12%至16%；若不計及Legacy-DH業務則減少7%至11%。

按非公認會計準則(non-GAAP)計算，第三季虧損按年縮至4,600萬元，去年蝕2.18億元，今年第二季盈利4.64億元；除息、稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達2.94億元，按年增長54.73%，按季則倒退69.27%。經調整EBITDA按年飆升1.09倍至3.85億元，按季則下滑63.08%。

第三季收入35.23億元，按年上升11.55%，按季微跌1.78%。其中，租賃及自有酒店收入23.45億元，按年及按季分別漲10.04%及2.76%；管理加盟及特許經營酒店收入11.28億元，按年增加13.36%，按季減少11.52%。

截至9月底止，該公司在營酒店數量達7,466家，客房逾72.29萬間；待開業酒店達2,827家，包括來自Legacy-Huazhu業務的2,788家酒店及來自Legacy-DH業務的39家酒店。