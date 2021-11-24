阿里健康上季經調整後虧損2.82億元　收入增長三成

業績公告顯示，阿里健康半年收入達到93.57億元，按年升30.65%。其中，醫藥自營業務收入增長34.5%至81.18億元；其中以「阿里健康」品牌營運的自營藥房之藥品收入佔比達到64%，處方藥業務收入按年增長127.3%。截至9月底，線上自營店的年度活躍消費者達9,000萬。

醫藥電商平台業務收入達到10.1億元，按年增長9.17%。期內平台已服務逾2.5萬個商家，較半年前增加3,000個，且庫存數量超過4,000萬個庫存單位(SKUs)，較半年前快速增加700萬個。

醫療健康及數字化服務收入按年升13.87%至2.28億元。截至9月底，與集團簽約提供在線健康諮詢的執業醫師、藥師及營養師合計近14萬人，與3月底時相比增加8萬餘人；日均在線問診服務量已逾25萬次。