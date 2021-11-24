發達經濟緊縮貨幣威脅增　土耳其自殘新興匯市爆危機

美國上周首次申領失業救濟人數減少7.1萬至19.9萬人，為1969年以來新低，截至前周持續申領人數減少6萬至204.9萬人，兩項數據表現均勝預期，加上美國通脹持續高企，聯儲局「收水」預期令美元走勢轉強，美匯指數年初至今已累升7.58%，周三曾高見96.76，續創去年7月以來新高。然而，強勢的美元卻令一眾新興市場貨幣成為輸家，土耳其總統一意孤行強迫央行減息，令該國貨幣里拉再創新低，年內大幅貶值逾43.45%。「新興市場之父」麥樸思更警告，土耳其的貨幣危機可能會蔓延至其他國家。

土耳其深陷貨幣危機之中，全因該國總統埃爾多安對於經濟及貨幣政策有着悖於常理的看法，思考邏輯亦有異於常人。在當地通脹持續高企的情況下，他仍堅持要減息「放水」，甚至為此不惜在兩年內解僱了3位央行行長，以及多位高官，只為實現他的口中的「救市」大計。他聲稱，加息無助壓抑通脹，弱勢的里拉反而有助於提升競爭力，可促進就業和經濟增長。在土耳其10月消費通脹本身已高達19.89%情況下，該國央行上竟然把指標政策利率下調一個百分點，至15厘，為連續第3個月減息。

不出所料，把寬鬆貨幣政策形容為「獨立經濟戰爭」的埃爾多安也是「求仁得仁」，靠着這招「自殘經濟學」令大量外國投資者敗走，里拉加速貶值。周三里拉兌每美元低見13.1589，月內累挫26.92%，民眾財富大幅蒸發之餘，更引起經濟動盪。就連蘋果公司（Apple Inc.）亦因此而在當地停售產品，以免遭受急劇貨幣貶值帶來的損失。

而在美元及美息持續強勢下，市場更憂慮土耳其貨幣危機會波及其他市場。麥樸思更直言︰「隨着美國利率上升，所有背負美元債務的國家都會受衝擊。」他未有明言哪些新興市場會步土耳其後塵，僅稱自己仍看好台灣及印度股市。包含人民幣、墨西哥披索等新興市場貨幣布內，由聯儲局編制的美元貿易加權指數，截至上周五報107.66，年內累升4.89%。

據外媒引述滙豐調查顯示，愈來愈多投資者看淡新興市場，認為美國及其他發達經濟體採取的縮減貨幣刺激措施是對風險資產的最大威脅。滙豐近期對管理5,720億美元新興市場資產的機構內120位投資者進行調查，發現約27%受訪者對新興市場未來3個月的前景「看淡」，遠高於7月的9%；「看好」的比例從40%，降至27%。

滙豐新興市場研究全球負責人Murat Ulgen指，全球經濟面臨連串負面供給側衝擊，新興市場更容易受衝擊影響，因此它們的金融市場表現明顯落後。針對除中東歐國家以外的新興市場貨幣，投資者的悲觀情緒亦正上升，預期新興市場貨幣進一步疲弱的佔比已從7月的23%，升至51%。

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享解釋，美元強勢主要是由於美國與歐洲、日本的貨幣政策分歧，後兩者目前仍不急於收水加息；而美國則因為高通脹而令「收水」預期升溫。他認為，美匯指數仍有一定上漲空間，可能要待美國實際通脹回落才會見頂。

他認為，投資者毋須過分擔心新興市場貨幣表現，因為印尼、巴西等新興市場主權債孳息率仍遠高於美債，息差足以蓋過匯率虧損；加上今年內流向新興市場股市的資金有限，即使美元上漲，也不會引發大規模斬倉離場潮。至於土耳其里拉，他指多數投資者早已意識到該國的情況，對當地投資避之則吉，相信影響也有限。