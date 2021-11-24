佳兆業明復牌　或對4億美元公開票據發出交換要約

佳兆業表示，據其以美元計值的公開票據，於2021年11月到期的5,850.12萬美元及2,987.5萬美元的利息支付寬限期，將分別於2021年12月11日及12月12日到期。除此之外，未償還的以美元計值的公開票據下並無其他已到期的利息付款。

值得留意的是，佳兆業披露若干成員公司未履行其融資協議項下的償還責任，包括銀行貸款及若干其他借款。公司正評估集團的償還責任，以制定兼顧其所有持份者利益的總體方案，解決集團面臨的流動性問題。

該企表示，為增加流動性，正考慮加快出售房地產項目及優質資產等措施。

繼在周一(22日)晚上社交平台披露兌付方案，佳兆業再度在公告指，已就本金額約10.968億元人民幣(下同)的理財產品實施償還措施，至於餘下約3.966億元的本金額，相關產品的發行人正與相關持有人協商償還措施。