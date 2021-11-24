【產經評論】通脹加息殺埋身　疫境求生要識驚

新冠病毒肆虐未完，今趟輪到歐洲變種橫行，反映與病毒共存正面臨嚴峻考驗。同一時間，通脹升溫愈演愈烈，雖然美國宣布釋出戰略油儲，亦有其他國家和應，但效用未如預期，油價不跌反升，反映區區油儲數量不足以壓住供需失衡。偏偏如今全球股市「唔識驚」，尤其美股迭創新高，十足十股災前的景象，更加得人驚！

隨着通脹預期久久未能壓低，美國總統拜登提名鮑威爾連任聯儲局主席，有利政策延續，令加息預期升溫，惟金融市場仍以好友佔上風，尤其散戶情緒依然高漲。不過，華爾街大行近期已改口風，紛紛質疑通脹短暫論，更直言物價上揚已成為威脅全球經濟及股市的最大風險，矛頭直指聯儲局拖延管理通脹如踩鋼線。面對爛局日益惡化，且看冧莊後的鮑威爾會否有所作為。

事實上，從近日美國釋放戰略油儲的舉措來看，就會明白拜登壓根兒寧選壓低油價，也不願提早加息，以免打擊經濟復甦。這正暴露了弱點，石油輸出國組織就是不賣帳，仍無意協調增產，皆因油價表現堅挺就能傷害美國。更諷刺的是，美國今日是感恩節，但「感恩」恐成為播疫途徑，肯隔離才是對親人「感恩」，之後就到下月聖誕除夕消費旺季，而歐洲成為今輪疫情的重災區，歐美市道是否無風無浪，實在天曉得！

奈何有別於去年歐美疫情，當時中國經濟走出低谷重拾增長，撐住世界半邊天，如今中國也備受內房調控和科企反壟斷等衝擊，雖然官方已釋出寬鬆信號，惟已強調不搞大水漫灌，投資者得接受經濟增長放慢的新常態，尤其在缺電和能耗雙控下，中國在補充全球供應鏈短缺的角色將受限。展望來年，中國可以透過自身的體制優勢調節內部通脹，但除非美國接受現實取消中國商品進口關稅，否則美國通脹失控，中國愛莫能助之餘，自身也會受難。

近日美元偏強，正正反映市場對美國通脹持續升溫以致加息的預期進一步確立，就連人稱「新興市場之父」的投資名宿麥樸思亦警告，美元債務高企的新興市場經濟體將會首當其衝。近期土耳其貨幣大幅貶值，表面上是主張減息利遏通脹的狂人領袖主導個別事件，實際上或是新興市場金融風暴的引爆點。投資者眼見全球經濟風險不斷升溫，最緊要是「識驚」，主動規避風險，免得鮑威爾再次坐定主席位後，來一個大變臉展現「鷹」姿，令金融市場來一次大洗牌，屆時不知有多少人能留得低！