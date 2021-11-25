小股東近輸清！高銀賣產救亡屢遇阻　股價高位插99%

回顧當年高銀金融股份被狂炒，有說是拜同系公司被指擔任「神股」漢能薄膜的金融顧問所賜，事緣2015年與潘蘇通同為粵省客家人的李河君旗下漢能薄膜股價飆升，高銀金融與同系高銀地產(除牌前編號︰00283)之股價亦水漲船高。惟同年5月，市傳漢能股價暴跌後被香港證監會調查，拖累「高銀雙煞」單日曾暴挫逾六成，市值合共最多蒸發逾1,780億元。

炒賣爆煲後，高銀金融股價拾級而下，更於去年淪為「毫子股」，歸根究柢是近期業績惡劣，不但嚴重虧損，今年6月底現金及現金等值資產亦只有1,676萬元，兩年內暴跌99.56%，流動負債卻接近75億元。

在2009年1月至2021年6月合共12年半內，高銀金融在潘蘇通主理下，經營業務現金淨流出累計達到284.9億元，經營活動現金流淨額為正的財政年度僅兩個，可見該企業務燒錢嚴重，財政底子本身欠佳。

現時高銀一大不確定性是清盤官司一直拖延。事緣其子企賜譽於2019年發行本金額為68億元的浮息優先抵押票據，票據的抵押信託人德意志信託(香港)去年8月7日向高銀金融的公司註冊地百慕達之最高法院提呈把該企清盤，聆訊迄今被延期超過10次，股份之轉讓可能會因為有關官司受限制。

在官司開始之前一個月，德意志信託(香港)更為上述票據提供的抵押資產委任接管人，接管高銀金融的香港大本營九龍灣高銀金融國際中心，其後該大樓以140億元被賣走，而由於高銀金融去年7月開始已經失去對該大樓的控制權，喪失億元計的租金收入。

不過，高銀金融在今年9月中公布，該大樓之買家與接管人所簽訂的買賣協議未能如期完成，9月要再簽署經修訂及重訂買賣協議，高銀方面關注延遲完成出現不必要的利息和其他成本及開支，會損害公司和股東利益。

事實上，高銀金融連賣產救亡也一波三折。就以去年9月宣布出售財務表現欠佳的保理業務為例，該企盼拿着交易預期所得款項淨額約20.47億元去還債，可是買家其後4度以需要更多時間為由，延長盡職審查的時限，現定為今年12月31日，因此保理業務的出售今年可能未能成事。所謂盡職審查乃買家端詳業務或資產的底細，避免「中伏」，遲遲未能完成背後的意味值得深究。

不在高銀金融範圍的生意同樣「一身蟻」，尤其是高銀地產投資的天津摩天大樓項目「高銀金融117」，2008年8月已經動工，如今徒具「中國最高爛尾樓」的污名！

另一挫折要數何文田物業發展項目傲玟，2019年11月開售以來銷貨堪稱「龜速」，401伙單位到今年4月下旬售出不夠30伙，不料之後4個月內竟有6宗交易告吹。及後運輸及房屋局指，鑑於發展商未能在指定限期內證明財力足以應付項目超支，地政總署遂取消未售單位的預售同意書許可。