【世代矛盾加劇】躺平族不結婚生育　長壽族漸依賴社福

有年輕人選擇不結婚、不生子和不消費，「躺平」度日。

世界科技創新發展一日千里，醫療技術和生活水平的改善，令人類平均壽命得以延長。以亞太區為例，包括港、台等發展較先進的地區，平均壽命超過80歲，可見社會福利的擔子日重。另一方面，小家庭趨勢遇上疫下經濟不景，生育率愈見減少，而資產泡沫令樓價升勢停不了，更令不少年輕人乾脆做「躺平族」，不再努力，反正多努力都難以達成人生目標，還要背負沉重的社會福利負擔，看不見前路。若政府施政未及時應對這些經濟異象，長此下去就形成「躺平族」與「長壽族」的世代對立，社會矛盾難免窒礙經濟長遠發展。

本來，亞太經濟予人創新、富有動力和增長迅速的印象，不過，近年這些地區卻同時出現人口「高齡化」與「少子化」的情況，即現存人口壽命愈來愈長，但家庭生育率下降，形成勞動力青黃不接。

這帶出兩大問題，其一乃高齡人口持續上升，社會福利負擔愈來愈大；其次是勞動人口愈來愈少，企業聘人困難，政府稅收亦受影響，加上一場疫情激化資產泡沫，樓價高得令人窒息，生活成本愈來愈高。

結果，年輕人呈兩個極端方向走，一個是「內捲」，即非理性的內部競爭，無論是教育、就業，都如軍備競賽般，對家庭形成極大壓力；另一極端是一群吃不消壓力的年輕人，選擇「躺平」，不買樓、不買車、不結婚、不生子、不消費，「平淡過日」！

其實，「躺平」這個名詞最早可追溯到年初的一篇網絡文章，建議人們應該追求簡單的生活，而非營營役役去追求物質生活和傳統價值觀，引起社會頗大回響，不少時下年輕人尤感共鳴，其實背後在反映年輕一代即使多努力，都沒有多大的上流機會、生活高壓，看不見前景，從而感到失望和極大的無力感。

這種現象不只出現於內地，南韓、日本、台灣都成為潮流。日本的人口高齡化是人所共知，自1990年代初經濟泡沫化以來，經濟發展停滯不前，薪金停滯，年輕人多努力都無法在工作上得到應有的回報，故近10年更流行「悟世代」，即沒有欲望的世代。

南韓去年15至29歲人口有9%失業，且政府未能壓抑樓價，愈來愈多年輕人選擇「三放」，即放棄戀愛、放棄結婚和生子，亦放棄買樓。台灣方面，年輕人「不婚不生」的風潮亦愈演愈烈。

近年全球出現缺勞工、缺原材料、缺晶片和缺電等情況，供應鏈大混亂，通脹持續升溫，與居高不下的樓價，進一步加重民生負擔。勞工薪金升勢追不上，工時愈來愈長。經濟壓力下，女士們都不願因家庭與生育而放棄事業，形成少子狀況普及化。

「長壽族」與「躺平族」猶如兩個極端的現象，高齡人口愈來愈多，社會扶養比率壓力愈來愈重；另一邊廂，少子化下年輕人口減少，一胎下的小家庭，孩子長大成婚，隨時是兩個年輕人要照顧兩邊父母「四大長老」，還有育兒成本，想起也嚇人。年輕一代都不願打拚進取的話，社會可以如何持續發展呢？

【多國重整資源 歐美擬徵富人稅】

要解決高齡化與少子化所衍生的問題，政府的政策如何恰當分配社會資源，理順社會關係，自然擔當了重要的角色。例如中國近年就着手進一步放寬生育政策，鼓勵民眾生育，並且透過整頓教育及房地產等行業，緩減「內捲」風氣和生活成本的壓力。

還有，改革稅制漸成全球主流。疫下資產泡沫令富者愈富，能搭上新經濟列車的網企富豪更是賺得盆滿缽滿，可以輕易錢搵錢，但未能跟上潮流者，便被市場淘汰。結果，世界財富集中在極少數人手上。要正視貧富懸殊問題，各國政府都擬增加從富者及企業徵收稅款，將財政資源用於提供生活保障，扶助年輕一代建立家庭，生兒育女，支持長者社福支出。如今歐美都在大喊研徵富人稅，中國就提出「共同富裕」口號，而美國亦正主導全球增加企業最低利得率，可見這個為政府財政「增收」的取向漸成大勢所趨。

此外，延長退休年齡、改革工種（如增加兼職職位）及年金供款；推動全民運動，強身健體，減輕醫療負擔；完善社福制度，加強基礎醫療、失業保險及養老保險等兜底措施，都有助應對高齡化問題。畢竟無論是「長壽族」抑或「躺平族」，其實都是社會的一分子，不應處於對立面，應相輔相成。讓政策調整理順社會資源，配合新的經濟趨勢，只能各得其所，締造和諧社會。

也許，當前一個較難應對的問題，是樓價高企令住屋成本上升的問題，這不只影響年輕一族，更關係到整個中低下階層基本住屋環境，故必須正視。一方面，各國透過推動疫後貨幣政策正常化，以及樓市限購等措施，壓抑樓市炒風；二來政府應着手提升規劃，加強基本住屋保障。

當中，新加坡將投資物業和居民基本住屋兩大市場分開，減少資產價格波動對居民基本住屋的影響，值得各國參考。

【全球樓價癲升 形成3大現象】

疫下全球央行大放水，加上超低利息，氾濫的資金在市場尋找出路，激化資產泡沫，不少都流入物業市場。如今全球各主要城市都面對樓價高企的情況，基本上普通基層難以負擔高樓價。在社會工作日子不多的年輕一族，即使努力打拚，也看不到置業的階梯，故漸漸形成3種抉擇。

第一種，是勉強上車。接受較差的居住條件，以蝸居度日。事緣樓價高企而薪金無法追上，部分年輕人或「靠父母幹」取得首期，將貨就價買入環境較差而面積較細小的物業作居所，正因為要供樓且生活條件不理想，都不願生兒育女，故激化少子化趨勢。

第二種，乃長租不買。反正在缺乏家庭等「外援」支持下，年輕人意識到窮大半生，都儲不到置業首期，故索性長租不買，雖然沒有資產，但亦沒有負債，甚至不婚不育，只管做自己愛的事，例如經常去旅行，及時行樂。

第三種，是長期黐家。即無論是獨身抑或已婚，都不離父母家，賴在家做「啃老族」，反正對生活要求不高，不想負擔供樓，稍有良心，一份家用有家人包食包住；更甚是不願上班，衣食住行全部靠家人。

當然，後生遙遙就憤世嫉俗「躺平」，又缺乏理財觀念，他日才醒覺想要跳出舒適圈，人生可能更加痛苦。故無論如何，縱使對現實環境有諸多不滿，也避免以消極方式控訴。反正成家立室、生兒育女、置業安居以外，也有其他具意義的人生目標。過得充實快樂，才不枉此生！