美股道指最多曾挫222點　收市跌幅大為收窄

美債息升勢暫緩，美國股市周三(24日)大致收復早段跌勢，但道指收市仍然微跌9點或0.03%，報35,804點，盤最多曾跌222點；標指收報4,701點，升10點或0.23%；納指收報15,845點，升70點或0.44%。

就業數據方面，上周首次申領失業救濟人數減少7.1萬至19.9萬人，創52年來低位，截至前周持續申領人數減少6萬至204.9萬人，兩項數據表現均勝預期。另外，10月份耐用品訂單按月意外下跌0.5%，遜預期。

美國銀行表示，目前美股狀況尤如2000年互聯網泡沫時期，包括極低利率、通脹高企、以及頻繁的新股上市活動等，情況甚至比當時更差。該行認為，市場投資者已趨向「非理性」，對不合理事情接受度提高，預期明年標指將比目前水平降約2%至4,600點。

10年期美國國債孳息率周三報1.63厘，跌2.6個基點。

個股方面，富途控股公布，第三季淨利潤6.15億港元，按年增長53.14%，按季升15.23%；經調整淨利潤6.46億元，按年增長58.46%。公司股價全日微升0.26%，收報54.45美元。

美國服裝品牌GAP截至10月底止第3季收入按年倒退1.27%至39.43億美元；按年盈轉虧至虧損1.52億美元，遠遜預期；每股虧損0.4美仙。公司指期內大部分工廠因疫情關係而停工，嚴重延遲產品供應，公司下調其全年財政指引，預期收入增長20%。其股價急挫24.05%，收報17.84美元。

百貨業巨擘Nordstrom截至10月30日止第3季收入按年上升17.72%至35.34億美元；純利按年增加20.75%至6,400萬美元；每股盈利34美仙，遜預期。公司維持增長35%的全年財政指引，其股價收報22.66美元，急跌29.03%。