陳蓓敏：華潤燃氣半年績佳　上望阻力位...

鮑威爾被獲提名連任，掃走新繼任人帶來在政策上不明朗因素，同時也增加市場對美政府縮表減債和未來加息的預期。美元高企，位於16個月高位水平。紐約期金失守1,800美元關口，收報1,783美元。美白宮宣布，將和中、印、日、韓、英等國，從戰略儲備中釋放五千萬桶石油，以阻油價上升。是次行動能對實質影響性，有保留。五千萬桶石油，各國比例如何佔比，英和印分別承擔約150萬和500萬桶，那麼餘下的比例如何分？油價上落和真正市場需求有時間上差異，再加上其他國家是消費國，未來在經濟需求帶動下，該等國家自身也有對原油的需求性，那又可以釋放多少儲備？拜登總統希望在油價下手，以圖減輕市場成本，和通脹壓力，為中期選舉鋪路。油價表現絕非只因市場需求帶動。歐洲股市和日本股市皆見偏軟。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)