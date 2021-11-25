陳蓓敏：華潤燃氣半年績佳 上望阻力位...
2021年11月25日 07:30
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鮑威爾被獲提名連任，掃走新繼任人帶來在政策上不明朗因素，同時也增加市場對美政府縮表減債和未來加息的預期。美元高企，位於16個月高位水平。紐約期金失守1,800美元關口，收報1,783美元。美白宮宣布，將和中、印、日、韓、英等國，從戰略儲備中釋放五千萬桶石油，以阻油價上升。是次行動能對實質影響性，有保留。五千萬桶石油，各國比例如何佔比，英和印分別承擔約150萬和500萬桶，那麼餘下的比例如何分？油價上落和真正市場需求有時間上差異，再加上其他國家是消費國，未來在經濟需求帶動下，該等國家自身也有對原油的需求性，那又可以釋放多少儲備？拜登總統希望在油價下手，以圖減輕市場成本，和通脹壓力，為中期選舉鋪路。油價表現絕非只因市場需求帶動。歐洲股市和日本股市皆見偏軟。
恒指昨日曾低見24,557後反彈，收市報升33點， 收24,685。技術走勢，日線圖顯示，恒指需上探25,300才可脫險境，周線圖和月線圖雖然也弱，但未至於陷入泥局。近期多間新經濟企業公布季績，各見榮辱。澳門博彩股表現不俗，受惠大型活動和節日臨近，料見仍有憧憬空間。華潤燃氣(01193)中期純利為32.5億港元人民幣(下同)，按年升35.6%，集團收入為344.16億元，按年升52.5%。國家減碳政策下，天然氣料見需求持續增加。建議吸纳，向上阻力位為48.6港元，向下支持位為37.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)