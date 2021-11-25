道指跌9點　金價回穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.48；港匯見7.7983；離岸人民幣(CNH)報6.3952；美元兌日圓處115.43；歐元企1.1208，英鎊報1.3335。金價微升至1,791美元水平。布油報82.22美元，紐油跌至78美元。比特幣反覆處5.73萬美元。道指期貨升46點。

●道指盤中最多曾跌222點，收報35,804點，微跌9點或0.03%；標指收報4,701點，升10點或0.23%；納指收報15,845點，升70點或0.44%。

●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報24,668點，跌17點。

●美國商務部公布，將27個實體和個人，列入「軍事最終用戶」(Military End User, MEU)清單，當中包括12家中國企業、13家巴基斯坦企業，以及日本和新加坡各1家企業。該些企業和個人將遭到美方的制裁措施限制。

●由於供應鏈問題，智能手機製造商客戶訂單減少，導致晶片零件供應商IQE周三(24日)發盈警，預期全年核心盈利按年大跌40%。

●美國前財政部長薩默斯稱，聯儲局官員已留意到美國經濟正在過熱，通脹達到30年以來最快增速，惟現在意識到通脹威脅已經太遲，新問題是如何讓經濟軟着陸。

●紐約1月期油收報每桶78.39美元，跌11美仙或0.14%；布蘭特1月期油收報每桶82.25美元，跌6美仙或0.07%。

●美國聯儲局公布上次議息會議紀要，強調未來該局在縮減量化寬鬆(QE)的步伐要靈活，而當通脹偏高時，需提前加息。

●紐約12月期金收報每安士1,784.3美元，升少於0.1%，結束4連跌。

●英國富時100指數收報7,286點，升19點或0.27%；法國CAC指數收報7,042點，跌2點或0.03%；德國DAX指數收報15,878點，跌58點或0.37%。

●美國10月個人消費開支(PCE)物價指數按年增長5%，略低過預期的增長5.1%；撇除食品及能源的核心PCE物價按年漲4.1%，為1991年以來最高。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少7.1萬至19.9萬人，為1969年以來新低，截至前周持續申領人數減少6萬至204.9萬人，兩項數據表現均勝預期。

●遠東發展及新世界發展組合營購入由佳兆業等持有的啟德物業項目。