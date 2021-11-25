李秀恒：中美解凍助全球復甦

中美元首於本月舉行視像會議，事後未有發表聯合聲明，導致部分外國媒體認為今次兩國元首會面，未有取得實質性的成果。惟留意到，從會後中美雙方公布的會議細節，以及兩國於存在不少分歧的情況下，仍達成「兩個原則共識」，其實已反映出中美緊張關係有望得到緩和，若在之後舉行的貿易談判中能進一步取得共識，將有利於推動全球經濟復甦。

此次中美元首視像會議進行近4個小時，超過外界的預期，亦反映出中美雙方藉此機會就雙邊關係、貿易和外交等多個議題，進行了廣泛且深入的交流。同時，與今年初中美外長於阿拉斯加會晤時的劍拔弩張氣氛不同，此次會議和氣得多，顯示出雙方都有意為兩國關係「解凍」。

值得留意的是，儘管中美兩國在很多問題上仍存在着不少分歧，惟仍在會議上達成了「兩個原則共識」，即承認中美關係極為重要，以及反對「新冷戰」。美國總統拜登還提出，當務之急是雙方就中美關係中廣泛的實質議題進行坦誠對話，顯示出他願意以對話和溝通的方式處理雙方分歧，避免與中國發生重大摩擦。

要知道，近幾年中美關係之所以呈現出螺旋式下降的趨勢，全因美國前總統特朗普一意孤行地針對中國，且拒絕與中國對話溝通，更不惜以經貿全面脫鈎的極限對抗政策來阻礙中國發展，這才導致美中關係跌至近年的低谷。拜登執政後，因為沒有立即撤回特朗普時期的對華貿易政策，給予人「蕭規曹隨」的感覺，且積極拉攏盟友似有意圍堵中國，以致中美對抗升級的揣測甚囂塵上。

然而，目前美國正面對新冠肺炎疫情、債務上限及經濟衰退等多重不利因素衝擊，國內通脹又不斷上升，10月份消費物價指數(CPI)更創下逾30年來最大升幅，加上拜登政府陷入阿富汗撤軍窘境，令其民望急跌。

此外，美國國內產業鏈也因失去中國產品的支撐而陷於混亂，不少生產線停滯。面對內外交困，拜登政府顯然意識到國際貿易與雙邊合作的重要性，因此才急忙釋出欲與中國「再掛鈎」的信號，以緩解困境。

中美兩國表明不打「新冷戰」，以及不會因競爭和分歧而走上衝突對抗的道路，不僅有利於兩國改善關係，亦有利於全球經濟。須知道，美中作為世界兩大經濟體，合則兩利，鬥則俱傷，若兩國關係能重回正軌，必將有利於推動全球經濟疫後復甦。不過，縱使「習拜會」為緩和中美關係創造了有利條件，但鑑於美國政府過去兩面三刀的反覆作風，現時中國政府仍要「聽其言、觀其行」，留意美方是否真心實意「改邪歸正」。

香港經貿商會會長 李秀恒