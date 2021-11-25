佳兆業提出交換票據要約　冀改善財務狀況避免違約

佳兆業估計，集團現有的內部資源可能不足以於到期時償還現有票據，進行交換要約及同意徵求，作為集團改善整體財務狀況、延長債務的到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分。

集團向現有票據的合資格持有人提供機會以現有票據交換新票據，而新票據有經延長的到期日及有關條款，可使集團改善整體財務狀況並為集團提供所需財務穩定性以繼續持續經營。

倘交換要約及同意徵求未能成功實行，集團可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據，並可能考慮進行替代的債務重組。

新票據將於2023年6月6日到期。新票據將按年利率6.5%計息，悉數以現金支付，或倘集團選擇於到期日以外的任何付息日以實物支付利息悉數支付有關利息，則按年利率7.5%計息，於每半年期末支付。

現有票據的交換要約及同意徵求已於2021年11月25日開始並將於2021年12月2日下午4時正(倫敦時間)截止，除非公司予以延長或提早終止。