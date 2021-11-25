鄧聲興：華擬徵數據稅　科企勢添壓

近日有傳內地計劃向儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵名為「數據稅」的新稅項。由於細節未明，稅項幅度或高達20至30%，市場憂慮大型科技公司或首當其衝，令相關股份昨日捱沽。

據悉，企業出售數據與非法使用數據的做法引人非議，大型科網企業利用旗下服務收集大量個人資料並以此賺取巨額利潤，多年來引來不少批評。今年10月，前重慶市長黃奇帆就提倡過向企業徵收「數據稅」，要求把企業通過收集用戶數據獲取的營收進行統計，同時回收20至30%的數據稅款，可能是內地推動新稅的信號。

「數據稅」是針對某些互聯網業務利潤而專門徵收的稅種，其徵收對象多為大型科網公司。國際社會對此不會陌生，因為西方國家早就提出並推動了相關的徵稅。例如歐盟在2018年就率先公布了「數據服務稅提案」，以確保徵稅的公平和有效。

2019年，法國參議院通過了徵收「數據稅」的法案，對全球年收入超過7.5億歐元且來自法國境內收入超過2,500萬歐元的互聯網企業徵收「數據稅」，稅率為法國市場收入的3%。

截至2020年6月，歐盟共有14個成員國開始實施或表示支援和考慮徵收「數據服務稅」。除了歐洲外，東南亞國家都有類似舉措，新加坡、印尼、馬來西亞、泰國均表示考慮對開展網絡服務的外國供應商開徵增值稅。

今次空穴來風並非無因，事實新經濟企業擁有海量大數據，形成不對稱的競爭優勢，令傳統企業市佔率受影響，利潤被剝削。政策對這些大型科企仍然不明朗，監管浪潮持料續困擾科企的估值。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)