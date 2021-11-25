美國樓市火熱出現搶購潮　新盤僅餘2.4個月存貨

市場資金氾濫觸發資產搶購潮！外媒報道，繼美股、虛擬貨幣及原油等投資產品價格大漲後，升勢失控情況已蔓延至樓市。據全美地產經紀商協會的最新數據顯示，2021年10月，美國成屋銷售價格中值按年上漲13.1%，至35.39萬美元，再度創出歷史新高。

在聯儲局大力放水刺激經濟的背景下，美國正在上演一場「搶樓潮」，房屋銷售的速度也刷新紀錄，導致美國樓市庫存即將告急，按照目前的銷售速度，全美的房屋供應量僅夠銷售2.4個月。自新冠肺炎疫情開始以來，超低的貸款利率刺激了美國居民的置業需求，與此同時，市場上的房屋數量一直非常緊缺，剛剛掛牌出售的新盤很快就會被搶購一空。市場憂慮如此火熱的樓市，會否觸發美國重演一次2008年的次按危機。

美國知名網上房地產公司Zillow最新發佈的報告預測，從10月至明年1月的3個月內，美國樓價將繼續增長3.8%；至2021年底，美國整體樓價將較2020年底上漲19.5%；預計2021年美國房屋銷售量將達到612萬套，較2020年增長8.5%。另外，高盛對美國樓市的預期也非常樂觀，該行預測2022年底美國樓價將繼續上漲16%。綜合美國各大機構發布的未來12個月樓市預測，美國樓市在2022年上漲動力依然強勁，或成為有史以來最熱的一年。

值得注意的是，除了個人買家外，美國機構也參與到了這場「搶樓大戰」，進一步推高了美國房價。今年6月，黑石集團宣布以60億美元的價格購買一家擁有1.7萬套房產的住房運營商，進一步進軍房地產市場。

如此火爆的美國樓市，不禁令人聯想到2008年美國次按危機前夕的情景。對於危機會否重演，美國主流觀點仍相對樂觀。儘管高盛多次警示美國樓價泡沫風險，惟大部分機構的觀點認為，目前樓價沒有失控，不會重演次按危機。爾街分析機構表示，與上一輪美國樓市泡沫相比，本輪「房產熱」更穩定，尚未對金融系統構成的巨大風險，與此同時，目前美國的購房門檻更高，對於還沒有房產的買家而言，購買首套住房的難度更大。因此，華爾街的主流結論是，這一輪樓價暴漲只會加大貧富差距，並不會帶來樓市失控危機，美國樓市不太可能出現大規模拋售和價格暴跌。