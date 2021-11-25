郭家耀：港股短期難有突破 電力股可低吸
2021年11月25日 10:49
東網電視更多新聞短片
安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場對監管消息以及債息上升仍然敏感，港股近期反覆受壓。美國通脹持續升溫，投資者對退市憂慮升溫，美國10年期債息逼近1.7厘，對科技股有估值壓力，尤其美股已累積一定升幅，難免有調整壓力。除了外圍因素外，市場亦關注宏觀經濟會否受監管政策及內房債務危機的影響，投資者態度謹慎，但恒指跌至24,500點水平沽壓紓緩，短期料維持橫行上落格局，相信要有重大消息帶動，大市才有望出現突破。
多家科網龍頭公司如阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)受監管政策影響，業績表現遜色，拖累整個板塊受壓。郭指出，「ATMX」四大科網股中，只有美團(03690)較快走出監管陰霾，聚焦本業及新業務發展，股價走勢亦不俗，在周五(26日)業績公布前先作部署未嘗不可。至於騰訊控股(00700)近日雖然因傳出「數據稅」消息而受壓，但相信對整體業務影響不大，股價調整至470元水平有一定承接，可考慮作長線吸納。
郭又指，最近煤價明顯下調，加上憧憬內地對實業碳中和政策目標確切執行，發展新能源的電企有望受國策扶持，帶動電力股重拾動力。在一眾電力股中，華潤電力(00836)及龍源電力(00916)的新能源發電佔比較高，股價由高位有一定調整，可作為低吸對象。