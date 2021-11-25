郭家耀：港股短期難有突破　電力股可低吸

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場對監管消息以及債息上升仍然敏感，港股近期反覆受壓。美國通脹持續升溫，投資者對退市憂慮升溫，美國10年期債息逼近1.7厘，對科技股有估值壓力，尤其美股已累積一定升幅，難免有調整壓力。除了外圍因素外，市場亦關注宏觀經濟會否受監管政策及內房債務危機的影響，投資者態度謹慎，但恒指跌至24,500點水平沽壓紓緩，短期料維持橫行上落格局，相信要有重大消息帶動，大市才有望出現突破。