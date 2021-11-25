許繹彬：恒指僅技術性反彈　資金仍在輪炒格局

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，本月港股走勢確實比全球市場為弱，高開低走或低開低走的情況屢見不鮮。大市去向令一眾投資者摸不著頭腦，更甚感到悲觀。儘管臨近年尾可能會有粉飾工作，但因港股成交一直未能配合，可見暫時根本未見有新資金流入吸納港股，就算昨(24日)港股結束5連跌稍作反彈，但成交仍不足1,500億港元。因此，暫只視為技術性反彈，資金仍在輪炒的格局。

他表示，其實恒指由本月首日開盤與昨天收市相比，僅下跌了583點，只是本月港股似乎是板塊式下跌。以科技板塊為例，在月初其氣勢一時無倆，但可能由於市場資金有限，升勢未能持續。許認為，今年科技股的氣氛及營商環境可說是大不如前，因國內先後均作出不同程度的監管，導致其經營方式及營商自由度有點「綁手綁腳」，拖累其收入及盈利急跌；再者，去年在港上市的科技股股價水漲船高，估計是因受惠納指瘋狂式炒上，而令其股值亦出現偏高，故今年只要市場上有任何風吹草動，此板塊的跌幅會比其他股份為多。

大市前瞻方面，許建議投資者要留意臨近期指結算，可能出現夾淡倉的格局，但若果大市資金流入仍未配合，暫亦只能跟隨市場資金流向，細心留意異動板塊，以短炒為上。另外，通關消息甚囂塵上，具體措施仍有待公佈，但相信即使通關初期亦只是小規模；反觀鄰岸的澳門，較早前已宣布和珠海通關措施重新放寛，相信通關後若疫情沒有惡化，在聖誕假將至時，有望會帶旺人流。