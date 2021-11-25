【高盛推介】美團周五放榜　績前走勢偏軟

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(24日)在過去1個月買賣通道底部反彈，收市升約3%；今(25日)早則持平開市後倒跌，最低見268元。

美團將於周五(26日)公布截至今年9月底止的第3季業績，市場料非國際財務報告準則虧損介乎51.35億至69.24億元人民幣，收入介乎460.66億至490億元人民幣，按年增加30.1%至38.4%。市場並關注疫情反覆如何影響目前及未來業務拓展等問題。各券商則普遍給予看好評級，目標價最高413元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,580萬元。認沽證於本周二(23日)及周三共錄得約620萬元資金流入。

牛熊證方面，亦見牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中昨日有約930萬元，並較集中在250至255元，及260元以上收回價的貼牛。昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至290元以下，及325至330元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，雖見昨日滬港通錄得約1.57億元資金淨賣出美團，但深港通方面則錄得約1.49億元資金淨買入。

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