【高盛推介】美團周五放榜 績前走勢偏軟
2021年11月25日 11:24
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨(24日)在過去1個月買賣通道底部反彈，收市升約3%；今(25日)早則持平開市後倒跌，最低見268元。
美團將於周五(26日)公布截至今年9月底止的第3季業績，市場料非國際財務報告準則虧損介乎51.35億至69.24億元人民幣，收入介乎460.66億至490億元人民幣，按年增加30.1%至38.4%。市場並關注疫情反覆如何影響目前及未來業務拓展等問題。各券商則普遍給予看好評級，目標價最高413元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,580萬元。認沽證於本周二(23日)及周三共錄得約620萬元資金流入。
牛熊證方面，亦見牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中昨日有約930萬元，並較集中在250至255元，及260元以上收回價的貼牛。昨日部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至290元以下，及325至330元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，雖見昨日滬港通錄得約1.57億元資金淨賣出美團，但深港通方面則錄得約1.49億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(25648)。此外，行使價315元是中期、輕微價外證中最高槓桿條款，但要注意部份產品街貨偏高。高槓桿選擇可留意當中的低街貨美團購(26726)。並可留意年期約3個月的低街貨美團購(27178)。
美團購(25648)，行使價298.98元，2022年02月23日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、低街貨。
美團購(26726)，行使價315元，2022年01月24日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低街貨。
美團購(27178)，行使價310.2元，2022年02月23日到期，實際槓桿6.5倍，低街貨。
美團牛(60599)，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團牛(56328)，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，可留意屬近熊的新上市美團熊(53643)，與現價有約19元收回距離。
美團熊(53643)，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，新上市近熊。
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