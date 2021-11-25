【瑞通推介】美股感恩節假期休市　恒指於24700點上落

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上周新申領失業救濟人數低於預期，並創52年來新低；10月核心PCE物價指數按年升4.1%，再創近30年以來最快增速。道指隔晚挫逾200點後跌幅收窄，收報35，804點，微跌9點；納指則升0.4%。

美股今(25日)感恩節假期而休市；恒指5個交易日累跌逾1,000點後，周三(24日)走勢反覆，全日收升33點或0.1%，報24,685點。儘管大市初步止跌，但反彈力度相對疲弱，24,700及24,800點均得而復失，反映上方沽壓不輕。

恒指昨下試至接近保力加通道底部約24,540點後即告反彈，情況與11月10日相似，當日盤中低位24,481點亦逼近保力加通道底部，及後更連升數日，重返保力加通道中軸。後市留意恒指可否守穩24,500點水平支持，反彈阻力先留意25,000點關口。美國商務部隔晚把12家中國企業列入涉軍黑名單，恒指今早輕微高開後倒跌，受阻於24,700點，其後於該區間上落。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨日錄淨流入逾2,200萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,700萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，最多資金流入之收回價為24,500至24,599點；而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，最多資金流入之收回價為25,000至25,099點。

美團將於明(26日)公布第3季業績，券商料集團上季經調整虧損或逾50億元人民幣，股份昨午突抽升超過6%，高見281.8元，收市維持3%的升幅，報273.4元，是ATMX中昨日唯一上升股份，同時終止5連跌走勢；今早曾回落逾1%，險守270元水平。昨分別有約3,000萬元和逾310萬元資金淨流入其輪證好倉及淡倉。

小米上季純利按年大減近84%，加上券商憂慮供應鏈挑戰依然存在以及行業競爭加劇，拖累股價績後顯著受壓，最多挫8.1%低見19.02元，創近15個月低，全日收報19.26元，跌近7%，錄3連跌，14日RSI跌破30呈超賣；今早再下試19元水平，跌幅曾逾1%。上日有近1,900萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉亦有近300萬元淨流入。

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