鄧建初：適時止蝕雖重要　經常濫用贏變輸

上周六初哥應邀教授圖表，言談間知悉該新生近期喜用8至10%做止蝕，我即時指出，用3%已足夠。初哥對自己訂下的輕微止蝕位極具信心，出錯率偏低，如果觸及，多會再往下跌，可在另一更低位補回沽出之貨。若然一如預期般見底回升，則可追回損失有餘。

定下3%、抑或8至10%止蝕，要看股民的持貨能力，初哥很久以前也喜歡用8%作止蝕。然而，近年市況十分波動，輕微止蝕是應市的良好策略。這是一條數學課題，輸3%只要回升3.092%已打和，相反負8%至10%，則要勝8.7％至11.11%才可收回失地。按機率計算，後者難度大得多。

「差之毫釐，繆之千里」，數學計算值博率已是炒股智慧之一種。當然，如何定下3％止蝕位，要對圖表上出現的路線圖十分精通了解才能用，否則經常止蝕，如果股票剛好在底部或者跌過籠，止蝕後出現了強力反彈，得不償失之餘，往後應市信心必然大打折扣。現時坊間流行的10%作止蝕，因為太多人講，已經深入民心，被誤以為是金科玉律。

盡信書不如無書，即使是至理名言，炒股也不能照單全收，一見3%便一股腦兒的止蝕，要看看何種股票、或處於甚麼時間才可用。正如學武功招式，亦要記着其心法，但一本通書睇到老是不行的，這就要靠市場經驗來作出輕度調整策略。

另有一種不能作出止蝕的股票，是不利消息公布時已大幅下挫，翌日不能採用3%作止蝕。原因很簡單，因有部分股民忙於工作，未能監視全日股市之走勢，一見傳媒報道，心生恐懼，於是吩咐經紀用市價沽了，所以再度下跌是時有發生的。熟悉運行模式才可在股票市場馳騁，不致在急上大瀉的洪流中被淹沒。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)