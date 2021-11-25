【高盛推介】汽車股偏軟　嚴選吉汽及比亞迪輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：近日汽車股偏軟，當中吉利汽車昨(24日)下跌約3.6%；今(25日)早於24.85至25.55元間上落。有券商引述吉汽表示，料本月車型Zeekr 001銷量約2,000輛，下月將升至5,000輛；並預期今明兩月的銷售量或比10月增長20%，明年的銷售目標或將是170萬輛。

比亞迪昨日跌約1%，今早繼跌，早上低開約0.3%後跌幅擴大，最低見305.4元。比亞迪公布，與北歐公共交通運營商Nobina簽訂70輛大巴訂單，擬明年夏天在芬蘭首都赫爾辛基大區公交線路投入運營。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署吉利好倉，認購證於本周二(23日)及周三共錄得約1,100萬元資金流入。牛證於昨日繼續獲資金流入，有約100萬元並較集中在22元以上收回價的產品。

比亞迪方面，可見認購證於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至280至285元，及295元以上收回價的產品。

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