【高盛推介】汽車股偏軟 嚴選吉汽及比亞迪輪證
2021年11月25日 12:14
東網電視更多新聞短片
吉汽料本月車型Zeekr 001銷量約2000輛。（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近日汽車股偏軟，當中吉利汽車昨(24日)下跌約3.6%；今(25日)早於24.85至25.55元間上落。有券商引述吉汽表示，料本月車型Zeekr 001銷量約2,000輛，下月將升至5,000輛；並預期今明兩月的銷售量或比10月增長20%，明年的銷售目標或將是170萬輛。
比亞迪昨日跌約1%，今早繼跌，早上低開約0.3%後跌幅擴大，最低見305.4元。比亞迪公布，與北歐公共交通運營商Nobina簽訂70輛大巴訂單，擬明年夏天在芬蘭首都赫爾辛基大區公交線路投入運營。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金部署吉利好倉，認購證於本周二(23日)及周三共錄得約1,100萬元資金流入。牛證於昨日繼續獲資金流入，有約100萬元並較集中在22元以上收回價的產品。
比亞迪方面，可見認購證於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。昨日部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至280至285元，及295元以上收回價的產品。
投資者如看好吉利，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬30元以下行使價、2個月期以上產品中，槓桿最高的吉利購(27041)。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨吉利購(28643)。牛證方面可留意屬遠牛的吉利牛(62440)，與現價有約15%收回距離。
吉利購(27041)，行使價30元，2022年01月26日到期，實際槓桿9.2倍，30元以下行使價、2個月期以上產品中，槓桿最高。
吉利購(28643)，行使價26.4元，2022年03月24日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。
吉利牛(62440)，收回價22元，行使價21.5元，換股比率50，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的熱門高槓桿選擇可留意屬行使價305至350元間產品中，槓桿最高之一的比迪購(24837)。貼價選擇可留意年期約2個月的低街貨比迪購(24189)。牛證方面可留意屬遠牛的比迪牛(64920)，與現價有約22元收回距離。
比迪購(24837)，行使價350元，2022年01月26日到期，實際槓桿7.9倍，行使價305至350元間產品中，槓桿最高之一。
比迪購(24189)，行使價328.88元，2022年01月25日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。
比迪牛(64920)，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。