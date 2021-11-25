【產經直播】港股依舊炒股不炒市？

外圍方面，隔晚美國聯儲局公布11月議息會議記錄，首次明確指出有必要加快「收水」減買債，並考慮提前加息，不過10年期美債息先升後回落，帶動科技股反彈，英偉達收市升近3%，散戶想大包圍科技股降低風險，市面上有甚麼好選擇？

市場人士預料，晶片短缺問題將持續至2023年，半導體股表現依然強勢，半導體行業會更上一層樓？唔想孤注一擲咁高風險，有咩投資組合更優勝？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及新城晉峰資產管理董事林嘉麒，為你拆解市況。

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