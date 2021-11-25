陳永傑：通關後　哪一類別物業最受惠？

稅務局10月份資料顯示，涉及3大住宅「辣稅」個案及金額全線下跌，並以反映內地客入市情況的BSD成交宗數跌幅最大。當中，反映非港人買家入市情況的BSD成交，10月錄70宗，較9月的118宗減少約41%。

其實，自新冠肺炎疫情爆發，各國採封關措施，香港物業市場亦只由香港人撐起，當中不乏「新香港人」即已領有香港永久身份證的內地買家，他們亦是撐起香港樓市的主力，如今年初開售的晉環，當中逾三成買家姓名均是普通話拼音。

早前港府消息指，香港將於12月與內地試行小規模通關，如過程順利，將於明年初全面恢復與內地往來。筆者相信，通關後，將可加快香港經濟復甦，零售、飲食、及旅遊業將率先興旺起來，相信物業市場亦將受惠。現時內地各城的物業市場，均實施限價、限購令。通關後，相信可吸引內地客重臨置業，對於他們而言，付樓價30%辣稅，總比限購來得划算。

事實上，自施政報告公布將重點發展新界北都會區後，區內樓市已被起動，加上未來多項大型基建將連接新界北與大灣區，相信不單是香港人，連大灣區買家亦睇好新界北潛力。區內新盤接連開售，如洪水橋的#LYOS及濕地公園的WETLAND SEASONS BAY兩個新盤，每次推售單位都於即日沽清。自10月份施政報告公布至今1個月多，區內一手成交量已突破500伙，成交金額逾35億元，二手成交亦被帶動，以往大部分成交皆蝕讓的新界北豪宅群天巒，日前亦罕有錄得獲利個案。

另一受惠於通關的，相信是超級豪宅類別。香港是國際大都會，物業的罕貴性亦是世界級，如早前由本行促成的MOUNT NICHOLSON分層戶，呎價高達14萬元，創亞洲分層新高，據悉買家為「新香港人」。筆者相信，香港的超級豪宅仍為內地買家所趨之若鶩，通關後將吸引更多內地買家來港進駐。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑