歐達禮：美在某層面推動中美脫鈎 香港仍是重要渠道

香港證監會行政總裁歐達禮表示，美國政府正在部分層面推動中美脫鈎，例如美國證券交易委員會(SEC)計劃把部分中資企業自當地股市除牌。

他相信中國證監會正努力達成中資股審計的相關協議，但認為政治因素有時會干預技術性協議。他又指出，內地政府仍希望企業在境外上市，以加強與海外聯繫，但以目前環境看，美國市場不太歡迎中資股，不少中資企業計劃來港上市或在美港兩地雙重上市，部分原因就是美國當局日益增加的壓力所致。

他透露，不少國際投資者及企業認為，香港仍是進入中國內地的重要渠道，在中美脫鈎的政治背景下，香港仍可協助中資企業在港吸引中外資本。

事實上，中國證監會官員也表示，正積極解決中企可能被美國證券交易所除牌的威脅，並稱此舉對企業、全球投資者和中美關係都沒有好處。

美國去年頒布《外國公司問責法》，威脅要將不符合審查規則的中國公司除牌，SEC在今年3月通過修正案，讓美方審查中國企業的審計資料，中國長期以來以國安為由拒絕公布。除美國除牌威脅外，中國日前也收緊了海外上市的要求，針對收集大量數據的企業進行網絡安全審查，導致多宗上市計劃被擱置。