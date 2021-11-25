梁鳳儀：證監會一如概往要求來港上市企業提交資料

中美角力下，內地早前要求擁有大量數據公司赴海外上市前須獲當局審批，香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀稱，一如概往地要求有意來港上市企業提交資料，並披露有關風險，惟證監會不會代中國證監會執法。

美國亦加強對中資概念股監管，證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，美方舉措導致部分中概股由美國退市，並轉往香港上市，有助加強香港連繫內地及國際市場的角色。

中國證監會國際合作部主任申兵則不認同，本港在金融市場的重要性增加，但強調中資企業有選擇到哪個市場上市的自由，而中資企業在美國退市，無論是對企業自身或投資者而言均非好事。中證監致力提升監管措施的透明度，亦正與美國當局溝通，以解決有關審計問題。

歐達禮同意中資企業赴海外上市有其好處，亦留意到中證監致力與其他市場就中國企業審計方面達成協議，惟認為有時候政治問題會凌駕專業技術層面。

摩根士丹利亞洲亞太區聯席首席執行官高浩禮(Gokul Laroia)坦言，處理中港資本問題時，複雜性是最大挑戰，中國資本市場正經歷本地化，中資企陸續回歸中國及香港市場。