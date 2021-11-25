大摩：全球陷債務陷阱　加息變得不可持續

摩根士丹利首席全球策略師Ruchir Sharma警告，全球正陷入債務陷阱，令經濟變得脆弱無比，任何顯著的加息都不可持續。Sharma周二(23日)發文指，當前通脹正攀升，而長期利率在近幾個月卻幾乎沒有變化，成為一大謎團。

他認為，通脹並非暫時。首先，雖然疫情未退，消費者在吃喝及購物上卻已逐漸回到疫情前水準。而由從整體通脹去看，上個月美國CPI逾6%創下30年新高，不包括食品和能源等波動性價格的核心通脹，也來到4%以上。薪資也面臨長期上升壓力，現在平均每個失業的美國人，有逾6個職位空缺可選，是20年來的最高。

Sharma指出，債務陷阱才是最合理的解釋。在過去40年中，全球總債務與國內GDP之比，已增加了兩倍以上，達到350%。隨着各國央行將利率降至近期低點，流入股市、債市和其他資產的寬鬆資金，幫助將全球金融市場規模與全球GDP相當的水準提高到4倍。

而現在，債券市場可能開始意識到，負債纍纍、資產膨脹的全球經濟對加息敏感，以至於任何顯著的加息都是不可持續的。

全球債券市場開始消化通脹和經濟增長，將迫使央行從明年開始提高短期利率的預期。事實上，飆升的短期利率正在使全球政府債券市場步入自1949年以來最糟糕的一年回報。

Sharma表示，市場可能直覺地認為，無論近期通脹和經濟增長發生甚麼變化，長遠來看，利率都無法走高，因為世界負債纍纍。

現在，更溫和的緊縮政策可能會使許多國家陷入經濟困境。在過去的20年中，債務總額占GDP的300%以上的國家數量，從6個增加到20多個，其中包括美國。大幅升息亦可能抑制資產價格上升，這通常也會對經濟造成通貨緊縮。