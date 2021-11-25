【石油危機】中美受高油價之苦　會否合力壓制？

外媒報道，美國周二(23日)宣布，將由國家戰略石油儲備中釋放約5,000萬桶原油，以降低汽油價格並遏止通脹。白宮稱已與中國、日本、南韓、英國及印度政府進行了協調，惟三位消息人士向外媒表示，對美國要求釋放石油儲備一事，中方態度仍不置可否。

隨中國對釋放石油儲備未有下文，就算美國宣布釋放5000桶原油，周二國際市場油價仍跳升3%。在中美關係緊張下，美國正試圖在氣候變化及貿易方面，與中國達成一種更具建設性的關係。

在美國，高油價與通脹正消磨拜登政府的支持度，為民主黨在2022年中期選舉帶來變數；而在中國，高能源價格則在工廠運營及冬季供暖上都造成隱憂。石油歷史學家、IHS Markit公司副主席Daniel Yergin向外媒稱，中美合作可能會維持在能源和環境方面。

中美兩國在石油議題上罕見地具有類似立場。雖然美國已經成為世界上最大的石油生產國之一，但仍然是第二大石油進口國，僅次中國。中美兩國每天消費近3,500萬桶石油，超過全球需求的三分之一。其他與美國合作釋放石油儲備的國家印度、日本和南韓，則分別在全球石油進口國中分別排名第三、第四和第五。

作為最大兩個的石油進口國，中美在國際政治中的角色在某種程度上是重合的，並使它們與以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組織和以俄羅斯為首的產油國團體處於對手關係。