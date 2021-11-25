瑞銀：環球經濟復甦　明年上半年睇好日本及歐元區股票

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆稱，明年全球經濟復甦，預計全年走勢呈「前高後低」，遂上半年看好歐元區、日本市場股票，以及美國中型股、全球金融股、大宗商品以及能源股等周期性市場及板塊。

胡續表示，該行仍然維持偏好風險，明年隨着各國央行退出量化寬鬆，利率上行速度可能比預期更快，相信債券方面壓力比較大。因此資產配置方面，更看好股票。

不過，該行大中華區股票主管李智穎表示，預計經濟增長下半年放緩後，通脹回落，反而有利市場中的防守性板塊，例如醫療保健。

胡氏預計，中國第四季經濟增長為4%，甚至不足4%，全年計經濟料升8%；至於明年中國經濟增長呈「前低後高」，預計明年首季經濟料為全年最差，目前已經見到政府陸續推出政策支持中小企，預計當局有可能在春節前有降準的可能性。

雖然中國貨幣政策跟美國不一樣，但胡氏認為內地仍很多空間及政策工具去緩衝經濟下滑，不會因為美國退出量寬而受限制。

胡氏稱，當局不希望人民幣單邊升值或者貶值，近期市場出現了更多單邊升值預期，以致當局出手防範人民幣風險，但預計未來3至6個月人民幣兌每美元處6.5至6.6水平；明年人民幣相對穩健，將回歸常態化水平。

內地房地產行業的債務危機持續困擾投資者，胡稱，之所以仍看好亞洲高收益債，是因為現時亞洲高收益債券被中資內房拖累，大幅拉低板塊的估值。目前內房政策已經出現一些放鬆，包括銀行繼續貸款給房企以保證項目完工、更多房企在銀行間市場發債等，而最新傳出人民銀行允許併購資金不納入「三道紅線」，以便陷入困境的房企進行債務重組，這是個「有解的故事」。

她稱，亞洲高收益債已經到了「底部」，除了中資地產債以外，看好其他相對穩健、有國企背景的發行人，惟建議透過指數對亞洲高收益債多元化配置。就個別債券而言，相對於單B評級，更看好BB級。