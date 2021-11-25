美匯指數報96.72；港匯見7.7968；離岸人民幣(CNH)報6.3891；美元兌日圓報115.35；歐元企1.1221，英鎊處1.3346。金價報1,794美元。油價偏軟，布油報82.09美元，紐油報78.15美元。比特幣企5.78萬美元。美股感恩節休市，道指期貨升111點。

-維他奶半年少賺95%不派息，明年將推創新產品。

-長和確認出售以色列電訊商股權，作價23.4億元。

●澳門中央證券託管系統12月上線。

●科技女股神：Apple當初應該買下特斯拉。

●南韓央行加息0.25厘，上調全年通脹率預測。

-南韓央行行長：加息是政策正常化，不是收緊。

●中國經濟：

-中證監：全力支持中企選擇香港作首要上市地。

-首個鬆綁城市！成都放寬地產商限制，提振流動性。

-積極催生！上海女性生育假急增1倍，產假共達158日。

-FCC請求上訴法院駁回中電信繼續在美國提供服務的要求。

-北京正式開放內地首個自動駕駛出行服務商業化試點。

-上海數據交易所揭牌成立，旨在破解五大難題。

-銀保監會：銀行不得利用低價方式開展不正當競爭。

●證監會：內房債務問題可控，料不會出現系統性風險。

-證監會梁鳳儀：望盡快推出SPAC諮詢總結。

-梁鳳儀：證監會一如概往要求來港上市企業提交資料。

-歐達禮：會反映隔離政策擔憂，認為金融優勢無法取替。

-歐達禮：美在某層面推動中美脫鈎，香港仍是重要渠道。

●市建局土瓜灣重建項目截標，至少收到8份標書。