油價偏軟 美股休市
2021年11月25日 16:26
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美匯指數報96.72；港匯見7.7968；離岸人民幣(CNH)報6.3891；美元兌日圓報115.35；歐元企1.1221，英鎊處1.3346。金價報1,794美元。油價偏軟，布油報82.09美元，紐油報78.15美元。比特幣企5.78萬美元。美股感恩節休市，道指期貨升111點。
●港股好淡爭持，恒生指數收市報24,740點，升54點。國企指數收報8,809點，升14點；科技指數收報6,358點，升66點，主板成交1,086億港元。大型科網股撐市，騰訊升1.18%；阿里巴巴升2.73%；小米集團升1.66%。https://bit.ly/3DLXs09
-維他奶半年少賺95%不派息，明年將推創新產品。
-長和確認出售以色列電訊商股權，作價23.4億元。
●滬綜指跌8點，煤股受壓，三孩概念股標青。https://bit.ly/3cK7HpQ
●澳門中央證券託管系統12月上線。
●科技女股神：Apple當初應該買下特斯拉。
●南韓央行加息0.25厘，上調全年通脹率預測。
-南韓央行行長：加息是政策正常化，不是收緊。
●中國經濟：
-中證監：全力支持中企選擇香港作首要上市地。
-首個鬆綁城市！成都放寬地產商限制，提振流動性。
-積極催生！上海女性生育假急增1倍，產假共達158日。
-FCC請求上訴法院駁回中電信繼續在美國提供服務的要求。
-北京正式開放內地首個自動駕駛出行服務商業化試點。
-上海數據交易所揭牌成立，旨在破解五大難題。
-銀保監會：銀行不得利用低價方式開展不正當競爭。
●證監會：內房債務問題可控，料不會出現系統性風險。
-證監會梁鳳儀：望盡快推出SPAC諮詢總結。
-梁鳳儀：證監會一如概往要求來港上市企業提交資料。
-歐達禮：會反映隔離政策擔憂，認為金融優勢無法取替。
-歐達禮：美在某層面推動中美脫鈎，香港仍是重要渠道。
●市建局土瓜灣重建項目截標，至少收到8份標書。