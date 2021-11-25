港10月整體出口貨值升21.4%　進口漲17.7%

政府統計處公布，2021年10月份商品整體出口貨值為4,183億元，按年上升21.4%，商品進口貨值為4,487億元，按年上升17.7%。10月份錄得有形貿易逆差305億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

2021年首10個月的商品整體出口貨值按年上升26.7%。同時，商品進口貨值上升25.5%。首10個月錄得有形貿易逆差3,017億元，相等於商品進口貨值的7%。

10月份與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升22.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是南韓（升49.9%）、台灣（升48.5%）、新加坡（升41.6%）和馬來西亞（升35.6%）。輸往內地的整體出口貨值亦上升21.5%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升19.9%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升30.4%）、內地（升26%）、南韓（升18.7%）和菲律賓（升17.9%）。同時，來自馬來西亞的進口貨值則錄得跌幅（跌11.4%）。

政府發言人表示，隨着全球經濟復甦，10月份商品出口繼續錄得強勁的按年增幅，儘管比較基數低亦是部分原因。輸往內地、美國和歐盟的出口均明顯增長，輸往其他主要亞洲市場的出口則見不同程度的升幅。2021年首10個月合計，商品貿易總額達82,993億元，較2018年同期的高位超出12.5%。

展望未來，發言人指出，外部需求進一步恢復應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多地方的疫情惡化和供應瓶頸可能會拖慢環球經濟增長。中美關係和地緣政治局勢發展也須繼續關注。