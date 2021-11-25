法國外貿銀行：明年亞洲經濟持續放緩　需留意中美及去槓桿風險

受惠於國內外充足的貨幣和財政支持，以及強勁的外部需求，亞洲經濟在今年上半年強勁復甦，惟在供應鏈衝擊、停電以及內地去槓桿化和監管等的打擊下，下半年亞洲經濟增長急劇回落。法國外貿銀行(Natixis)預計，明年亞洲經濟將持續放緩，需留意通脹、中美關係和去槓桿化等風險。

法國外貿銀行新興亞洲高級經濟學家Trinh Nguyen表示，明年亞洲將面臨外部需求減慢以及流動性收緊等狀況，將損害出口驅動型經濟體。然而，疫情逐漸受控有助零售業復甦，相信內地、日本和菲律賓財政政策將維持寬鬆。她又指，外匯疲軟導致的進口成本上升和增長強勁或推高通脹，央行需對此做出行動。

內地方面，該行大中華區高級經濟學家徐建偉稱，由於國內價格上漲抑制外部需求，預計貿易順差亦將受挫。他認為，內地當局需加強財政政策以促進投資，料人民銀行仍將使用有針對性的貨幣政策來提供寬鬆的流動性環境。

不過，該行稱，亞洲經濟增長明年存在重大風險，包括亞洲需以更高的債務負擔，應對通脹高於預期而導致的美國加息速度加快。此外，中國去槓桿化的溢出效應，尤其是在房地產領域，不僅將拖累內地經濟增長，還會影響與建築相關的商品經濟體。最後，中美緊張局勢仍是重要風險因素，而上半年菲律賓和南韓的總統選舉，以及年底的中國國會，都需密切關注。