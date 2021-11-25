中巴請新CEO　究竟有幾猛料？

而王總每次南下見投資者同傳媒嘅時候，身邊總會有位識講廣東話、高大筆挺、笑容可掬嘅Gentleman幫手，通常做MC，佢就係今日嘅主角Jacky啦。其實佢1997年已經加入當時叫「中國電信（香港）」嘅941搞上市，之後王總調職幾個月內都會跟住王總跳槽做公司秘書，所以Jacky亦都成為做齊某個行業幾間骨幹央企上市公司董事會秘書嘅香港人！

Jacky本身底子係法律同會計，以「董秘」身份兼任過幾間國營電訊商嘅財務部高層，但由於多年嚟肩負投資者關係嘅重要工作，對於電訊業日新月異嘅新科技亦爛熟於胸，否則點應付奄尖嘅國際投資者呀！所以市場都期待Jacky點樣為已經轉型做物業投資嘅中巴，引入5G等創新科技應用，以及憑住跟隨王總依位重要幹部多年嘅獨特際遇，運用對國情國策嘅了解，幫助中巴投資。

聯通同中巴聽起嚟無咩交集，但其實Jacky曾經喺1988至1995年中巴仲經營緊中巴嘅時候做過中巴嘅總會計師（CFO）。佢同絲絲講，話王總除咗祝福佢升呢做CEO一切順利外，有困難可以搵佢商量⋯⋯真係「忠臣不事二主」嘅典範啊！