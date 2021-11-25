華置再融資6.1億元冚債　債務續飆

華置須按固定利率息差加按適用香港銀行同業拆息計算之浮動利率，來支付該續期融資。協議的其中一項先決條件，是華置為永港作擔保，條款包括華置須促使其主要股東等須持有公司股權不少於30%，且仍為單一最大股東。

翻看華置上半年業績，公司的債務正在上升。截至6月底止債務總額逾83億元，按半年上升12.33%。在銀行及其他借貸約82.09億元當中，87.1%須於一年內償還。同期公司的現金及銀行存款約7.12億元，按半年大降56.94%。債務總額與股本權益比率(包括租賃負債)為33.5%，半年上升7.8個百分點。

大劉妻子亦即華置行政總裁陳凱韻(甘比)此時提出按每股4元(較每股資產淨值折讓近70%的作價)私有化華置，顯然是玩弄財技，擬賤價私有化，對小股東而言，猶如被「趁火打劫」！