華置再融資6.1億元冚債 債務續飆
2021年11月25日 18:06
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劉鑾雄（左）與妻子陳凱韻。
劉鑾雄(大劉)曾任主席的華人置業(00127)公布，旗下一家全資附屬永港有限公司與中國建設銀行(亞洲)於周四再度訂立融資協議，內容有關一筆總額最多6.1億元的3年期貸款，該貸款將會以灣仔夏愨大廈內若干商用物業作為抵押，所得款項將用於償還原有融資約6.74億元。
華置須按固定利率息差加按適用香港銀行同業拆息計算之浮動利率，來支付該續期融資。協議的其中一項先決條件，是華置為永港作擔保，條款包括華置須促使其主要股東等須持有公司股權不少於30%，且仍為單一最大股東。
翻看華置上半年業績，公司的債務正在上升。截至6月底止債務總額逾83億元，按半年上升12.33%。在銀行及其他借貸約82.09億元當中，87.1%須於一年內償還。同期公司的現金及銀行存款約7.12億元，按半年大降56.94%。債務總額與股本權益比率(包括租賃負債)為33.5%，半年上升7.8個百分點。
華置日前在通函披露，今年8至9月期間減持中國恒大(03333)股份，料因出售事項而於截至今年底止財年錄得已變現虧損約67.62億元。截至今年11月19日止，公司仍持有約3.13億股恒大股份，佔恒大股本約2.36%，假設所有餘下恒大股份將於今年底前出售，並參考恒大11月19日收市價2.78元計，預料截至今年底時因悉數沽售恒大股份而錄得已變現虧損105.58億元。
大劉妻子亦即華置行政總裁陳凱韻(甘比)此時提出按每股4元(較每股資產淨值折讓近70%的作價)私有化華置，顯然是玩弄財技，擬賤價私有化，對小股東而言，猶如被「趁火打劫」！