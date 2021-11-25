報告指香港在離岸人幣業務及ESG投資等有獨特優勢

一國兩制研究中心高級研究主任朱岩表示，香港作為全球最大的離岸人民幣資金池、外匯交易中心及倩券市場，人民幣國際化為香港提供「長期賽道」。隨着市場對人民幣金融產品和資產配置需求提升，內地資本帳戶的漸進式開放將強化香港的資本管道功能，而在「一帶一路」倡議和RCEP(區域全面經濟夥伴協定)框架下人民幣跨境使用的新機遇。

報告建議，香港應積極發展人民幣債券市場，鼓勵包括地方政府在內的中資機構發行離岸人民幣債券，並開通境外機構對人民幣債券的回購業務，為全球離岸人民幣中心提供流動性。 同時，鼓勵港股以人民幣計價、交易與融資，為海外人民幣持有機構提供更多的人民幣證券投資產品，亦可匹配在港上市的中國企業的運營資金需求，降低匯率風險，也可吸引廣泛的內地投資者。

另外，豐富人民幣風險管理工具，通過開發人民幣標價的債券、股票、指數、ETF的期貨及期權等金融衍生產品，提供直接與人民幣證券產品掛鈎的風險管理工具，以吸引不同風險偏好的國內與國際投資者。

香港亦可打造數碼人民幣(e-CNY)全球跨境支付網絡的重要節點，積極推動數碼人民幣在香港的使用，協助央行開展央行數碼貨幣(CBDC)的跨境測試，為香港離岸人民幣市場向數字化發展奠定基礎。

ESG投資和可持續金融近年在世界範圍內迅速崛起，成為全球資本市場的新趨勢。海通中國際證券集團ESG專業分析師夏韻表示，本港近年在ESG投資的廣度與深度上亦取得了矚目的進步。她建議在建立本地碳交易市場時，通過與大灣區城市聯手，利用現有的碳排放權交易體系與平台，打造一個聯通內地與海外的統一碳交易中心。同時，要加強對ESG專才的培養及人才輸出，提供資源支持鼓勵本地院校增設ESG相關課程和研究中心， 以滿足市場對人才與技術的需求。