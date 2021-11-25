疫情打擊泰國經濟　年輕女性失業率達8%

外媒報道，在新冠疫情之下，泰國最受衝擊的行業為餐飲住宿業、運輸倉儲業及批發零售業，中小企業和勞動市場中年輕人的就業率亦深受打擊。

國際勞工組織(International Labour Organization)周二(23日)發布泰國勞動市場更新報告。指出泰國去年GDP按年跌6%，而1998年金融風暴時泰國萎縮8%，相比之下，由於疫情曠日持久，反而對社會經濟造成的影響更大。

報告指，截至2021年第2季受影響最深的行業為餐飲住宿業，附加價值只有2019年第4季的61%，再來是運輸倉儲業，附加價值僅2019年第4季的74%。再來是批發零售業，附加價值僅2019年第4季的95%；農業和製造業則有復甦迹象，建築業、資訊通訊業以及房地產業則持續擴張。

年輕人在疫情中受影響很深，2021年第1季的就業率較2019年第4季減少7%，男性女性失業率均升3%，男性失業率達到6%，女性達到8%，創下近年來新高。而國際勞工組織對年輕人的定義為15到24歲。

疫情相關限制措施大幅影響員工人數在50人以下的中小企業就業率，年輕人受影響最大，年輕男性的就業率下降18%，年輕女性下降24%。報告指出，2019第4季到2021年第1季之間，總體工時下降了7%，全職工作減少了200萬個。