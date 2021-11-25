英皇國際半年轉賺2.3億元
2021年11月25日 19:47
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英皇國際(00163)公布截至9月底止的半年總收入按年大增1.18倍至13.92億元，並扭虧為盈，錄得股東應佔盈利2.33億元；每股盈利0.06元，派中期息每股1.5仙。連同6月時已派發的特別息每股一仙，本期間相關股息合共為每股2.5仙。
公司在中期業績報告指出，總收入增加，乃期內物業銷售飆7.91倍至7.31億元所帶動，主要由半山捌號的銷售收入所貢獻，佔總收入的52.5%。同時，儘管租賃市場有所回暖，但仍未恢復至過往水平。期內租金收入微降1.58%至4.4億元，佔總收入的31.6%。
此外，鑑於澳門與內地的旅行限制放寬，集團酒店服務分部的收入增加1.04，倍至2.2億元，佔總收入的15.9%。集團表示，由於香港土地供應有限，將採取多種方式擴充其土地儲備，包括參與重建項目等，而且考慮到房屋需求持續龐大，集團對本地住宅物業市場的長遠前景仍持審慎樂觀態度。
集團又透露，即將可推售的地產項目，包括佔40%的南區壽臣山道西15號項目。其他發展中的項目則有堅尼地城爹核士街24至26A號之用地，將重建為一幢樓高22層的住宅及零售大樓。該項目預計於明年完工，並預期於明年展開預售。
同系公司英皇娛樂酒店(00296)同期收入亦大增1.4倍至2.23億元，股東應佔虧損按年大幅收窄40.78%至8,396.8萬元；每股虧損0.07元。儘管本期未有盈利，但英娛仍宣派中期息每股1.5仙，連同於6月派發之特別息每股5仙，本期間相關股息合共為每股6.5仙。