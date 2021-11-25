英皇國際半年轉賺2.3億元

公司在中期業績報告指出，總收入增加，乃期內物業銷售飆7.91倍至7.31億元所帶動，主要由半山捌號的銷售收入所貢獻，佔總收入的52.5%。同時，儘管租賃市場有所回暖，但仍未恢復至過往水平。期內租金收入微降1.58%至4.4億元，佔總收入的31.6%。

此外，鑑於澳門與內地的旅行限制放寬，集團酒店服務分部的收入增加1.04，倍至2.2億元，佔總收入的15.9%。集團表示，由於香港土地供應有限，將採取多種方式擴充其土地儲備，包括參與重建項目等，而且考慮到房屋需求持續龐大，集團對本地住宅物業市場的長遠前景仍持審慎樂觀態度。

集團又透露，即將可推售的地產項目，包括佔40%的南區壽臣山道西15號項目。其他發展中的項目則有堅尼地城爹核士街24至26A號之用地，將重建為一幢樓高22層的住宅及零售大樓。該項目預計於明年完工，並預期於明年展開預售。