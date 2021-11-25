攜程︰Staycation熱潮下　上半年本地消費酒店訂單大增

報告又指，「即日預訂」和「豪華酒店」更成為最受港人歡迎的酒店假期趨勢。「即日預訂」指當天預訂，入住1至2晚。Trip.com數據顯示，港人今年對這個模式的需求有持續的上升趨勢：10月份每周的「即日預訂」訂單較1月份增長73%，而「即日預訂」的需求一般在星期五、六及假期前較高，平均房價為每晚530元。

除「即日預訂」比例上升外，豪華酒店預訂亦有增無減，第三季較2019年同期錄得213%的增長，整體預訂比例較2019年上升10%。

綜觀全球顯示，縮短的預訂窗口或「即日預訂」的情況相信只是短期的現象。報告指，即日預訂的數量正逐漸下降，而提早預訂的數量會再次上升；全球即日預訂數量由2021年首周的39%降至2021年4月25日起始周的23%，而提前31至61日的預訂數目亦由6%增至11%，意味著消費者在可以選擇的情況下，即出行安全得以保障時，仍會傾向提早預訂假期以確保旅程順利，而非在數日前才作出預訂，故此從長遠來看，預訂周期縮減的現象並不會持續下去。