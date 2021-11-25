豪宅市場缺內地資金支持　貝沙灣兩房1360萬易手創兩年低位

香港仍未與內地恢復通關，豪宅市場在缺少內地資金支持下，個別屋苑出現低價個案。南區貝沙灣1期有兩房單位僅以1,360萬元售出，為同類型單位兩年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原高鵬表示，南區貝沙灣1期1座低層C室，實用面積約614方呎，最初以約1,500萬元開價放售，終減價140萬元，以1,360萬元售出，呎價約22,150元，售價及呎價均為同類型兩年新低。原業主於2003年以約328萬元買入單位，現轉售帳面獲約1,032萬元，升幅逾3.1倍。

●美聯李志強表示，跑馬地禮頓山6座中層A室，實用面積約1,724方呎，為罕有四房雙套房間隔，獲外區租客以月租10.7萬元承租，呎租約62.1元，屬近期區內大額租賃成交。

●利嘉閣黃銳平稱，柴灣杏花邨26座高層2室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望開揚海景，近日以870萬元成交，呎價約17,435元。單位1988年8月購入價約46.6萬元，至今升值約823.4萬元，升幅約17.7倍，屋苑本月暫錄5宗成交。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園10座低層D室，實用面積約1,099方呎，三房間隔望園景，獲區外換樓客以1,560萬元承接，呎價約14,195元。原業主早於1990年9月以188萬元購入單位自住，持貨31年帳面獲利1,372萬元，升值約7.3倍。

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九龍區

●中原黃家全稱，大角咀港灣豪庭本月暫錄8宗成交，平均實用呎價約20,983元。屋苑6座高層G室，實用面積約386方呎，兩房間隔，以760萬元成交，呎價約19,689元。

●香港置業張仲賢指出，大角咀金堂閣中層E室，三房間隔外望海景，實用面積約399方呎，放盤2個月減價62萬元，以約518萬元成交，呎價約12,982元。

●美聯黃家樂表示，牛池灣曉暉花園一個中層F室大兩房單位，實用面積約464方呎，原叫價755萬元，放盤約3個月減價35萬元或約4.6%，成交價720萬元，呎價約15,517元。

●中原葉文浩稱，紅磡環海‧東岸1C座高層D室，實用面積約230方呎，開放式間隔，向海景，成交月租約1.3萬元，呎租約56.5元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑本月暫錄約21宗成交，已超越上月全月14宗水平，其中泓景臺1座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，9月開價970萬元，減至910萬元成交，呎價約18,496元。原業主於2008年3月以318.8萬元購入上址，是次轉手帳面獲利591.2萬元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山天宇海1A座低層D室，實用面積約822方呎，三房連套房間隔，以1,038萬元易手，呎價約12,628元。單位2010年購入價約593萬元，至今升值約445萬元或約75%。

●沙田第一城本月暫錄約29宗成交，對比上月同期約12宗明顯增加，屋苑26座高層C室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以610萬元易手，呎價約18,712元。原業主於1991年以120萬元購入單位，持貨30年帳面獲利約490萬元，升值約4.1倍。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣海欣花園1座中層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，原開價795萬元，減價45萬元或約5.7%，以750萬元易手，呎價約14,911元。原業主約13年帳面獲利約515.5萬元，單位升值近2.2倍。

●中原王勤學稱，元朗新元朗中心11月暫有7宗成交，已是8個月以來單月最多，屋苑5座中層B室，實用面積約780方呎，成交價998萬元，呎價約12,795元。

●利嘉閣朱子華表示，元朗采茵軒5座中層C室，實用面積約686方呎，三房連套間隔，外望內園池景，原開價718萬元，經議價後減價8萬元或約1.1%，以710萬元連車位易手，呎價約10,350元。屋苑現時有約16個放盤，叫價由730萬元起。

●中原羅偉蓮指出，近日二手較為淡靜，部分業主願意增加議價空間，錦綉花園荔枝北路單號屋，實用面積約1,245方呎，開價約1,600萬元，議價後減至1,478萬元沽出，呎價約11,871元。

●中原伍耀祖指出，天水圍新盤銷售暫告一段落，二手交投陸續回升，嘉湖山莊本月暫錄25宗成交，較上月同期增逾三成，已追貼上月全月26宗水平。該盤景湖居5座中層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，獲家庭客以655萬元承接，呎價約10,315元。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳廣場2座中低層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，望運動場景，原叫價1,080萬元，減價85萬元或約7.9%，以995萬元沽出，呎價約18,290元。