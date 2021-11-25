政策轉向？成都放寬房貸維穩　分析：具強烈信號意義

內地房企接連宣告債務「爆煲」的困境，加上樓市下行拖累經濟，已迫使中央重新審視房策。位於四川省的成都市推出多項寬鬆措施以改善一眾房企的流動性，成為內地首個發聲要增加房地產信貸投放額度、放寬開發商相關限制的城市。

成都市住建局周二發布《關於精準應對疫情衝擊全力實現年度目標的通知》，在「促進房地產平穩健康發展」的一節提及，當地將會加快房地產項目上市銷售，以及房地產審批效率，同時放寬監管額度內預售資金的使用限制。

最惹人關注是，該《通知》強調要協調金融機構增加房地產信貸投放額度，加快發放速度，保障房地產企業和剛需買家的合理資金需求，給予重點企業開發貸款續期、降息。

內媒引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，成都是內地第一個在官方聲明中呼籲加快房地產相關貸款的地方政府，具有強烈的信號意義。他認為，這些保障性措施是基於部分房企經營困難而推出，「成都此次明確了保企保按揭的導向，充分體現了對於房地產市場平穩運行的支持」。另有市場分析，之後可能會有各類督促銀行加快投放房貸的文件登場，進一步維穩市場。

上月初哈爾濱住建局等部門亦曾發布多項利好樓市的措施，已被視為避免樓市「過冷」的政策，主要緩解房企流動資金壓力。

佳兆業集團（01638）正式公布，尋求把12月7日到期、本金額為4億美元的現有票據，置換成2023年6月到期的新票據，年息維持在6.5厘。債券持有人每交換1,000美元面值的票據，將獲得現金25美元。最低接納率為票據本金額的至少3.8億美元或95%，徵求在倫敦時間12月2日下午四時截止。

該企同時警告，如果交換要約失敗，則可能無法償還下月7日到期的現有票據，或考慮採取替代的債務重組。該股復牌，全日收升13.86%，報1.15元。

就內房債券違約頻生，香港證監會主席雷添良表示，早前已進行壓力測試，強調現時風險可控，相信不會出現系統性風險。該會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀補充，基於債價波動，證監會主要關注持牌中介人有否以內房債作抵押品提供孖展、在銷售結構複雜產品時有否遵守指引，讓投資者清晰了解箇中風險等，強調現有指引足夠。同時提醒，高收益債券的投資風險較高，投資者須提高警覺。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆稱，仍看好亞洲高收益債，現時亞洲高收益債券被中資房企拖累，大幅拉低估值。目前內房政策已出現一些放寬，包括銀行續貸款給房企以保證項目完工、更多房企在銀行間市場發債等，亞洲高收益債已到了「底部」，惟建議透過指數對亞洲高收益債多元化配置。