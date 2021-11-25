新盤銷情理想　元朗站上蓋料下月開售

市場氣氛向好，新盤銷情理想，增強發展商推盤信心。元朗站上蓋住宅項目可望於本月底前獲批預售，料將於下月開售。至於，傳統豪宅區亦有洋房新盤準備推售，項目僅設4座洋房，戶戶均設私人泳池及升降機。

●The YOHO Hub 12月開售

●TWENTY PEAK ROAD BY V 上載樓書

豪宅新盤不乏承接，山頂有新盤登場。據一手銷售資訊網資料，由前地產代理監管局主席陳韻雲持有、位於山頂道20號的TWENTY PEAK ROAD BY V，今日(25日)正式上載樓書。項目由4座洋房組成，實用面積介乎3,722方呎至4,740方呎。

其中，洋房1號面積最大，樓高3層，實用面積有4,740方呎，採五房間隔，連355平台、1,472方呎花園及1,085方呎天台。洋房地庫設有2個停車位，內籠設有私人升降機，飯廳對出的戶外空間設有游泳池。

●維港滙II 特色戶呎價實用呎價41,767元為項目次高

該單位為3A座29樓A室，實用面積1,081方呎，連天台1,094方呎及平台134方呎，成交價4,515萬元，呎價約41,767元。據悉，維港滙系列項目本月已錄約39宗成交。

●北角海璇四房招標售7,628.4萬元

●雲滙第2期三房連平台戶 呎價23,500元

●KOKO HILLS 三房售2,096.8萬元

會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 1期，位於2座20樓B室的三房單位，實用面積899方呎，以2,096.8萬元成交，呎價約23,324元。該盤本月累售4伙，涉及5,789萬元。

●蔚藍東岸今年累售51伙 平均成交呎價約22,800元

方指出，集團現階段會主力推售約70個兩房單位，折實價由1,100萬元起。至於三房及四房大單位將於明年重點推售，將會為未曾推出的四房單位設置示範單位。單計今年，該盤賣出約51伙，平均成交呎價約22,800元，項目有機會再推出新價單，並有10%加價空間。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，東九龍區的大單位需求持續，為回饋客戶及慶祝聖誕節，由即日起至2021年12月20日，凡經中原地產購入該盤的2座C室及D室的首5名一手買家，即可獲贈價值約3,800元的酒店兩日一夜住宿套票，名額限首5名，優惠總值約19,000元，優惠先到先得，送完即止。

●柏傲莊III累計錄98宗交易告吹個案

另一個單位為1A座16樓C室，實用面積527方呎，屬兩房間隔，6月時以1,000.3萬元沽出，當時呎價約18,981元。資料顯示，項目至今累計錄得約98宗同類個案。