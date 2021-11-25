新盤銷情理想 元朗站上蓋料下月開售
2021年11月25日 21:59
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市場氣氛向好，新盤銷情理想，增強發展商推盤信心。元朗站上蓋住宅項目可望於本月底前獲批預售，料將於下月開售。至於，傳統豪宅區亦有洋房新盤準備推售，項目僅設4座洋房，戶戶均設私人泳池及升降機。
●The YOHO Hub 12月開售
全新項目部署推售，新鴻基地產(00016)代理總經理陳漢麟稱，旗下的港鐵元朗站上蓋住宅項目The YOHO Hub 第B期，料本月內可獲批預售樓花同意書，將會盡快上載樓書及於12月開售，預計首批將推出不少於206伙，戶型會涵蓋一至四房。陳氏續，項目會提供6個示範單位，涵蓋一至四房，當中4個屬交樓標準示範單位。
●TWENTY PEAK ROAD BY V 上載樓書
豪宅新盤不乏承接，山頂有新盤登場。據一手銷售資訊網資料，由前地產代理監管局主席陳韻雲持有、位於山頂道20號的TWENTY PEAK ROAD BY V，今日(25日)正式上載樓書。項目由4座洋房組成，實用面積介乎3,722方呎至4,740方呎。
其中，洋房1號面積最大，樓高3層，實用面積有4,740方呎，採五房間隔，連355平台、1,472方呎花園及1,085方呎天台。洋房地庫設有2個停車位，內籠設有私人升降機，飯廳對出的戶外空間設有游泳池。
●維港滙II 特色戶呎價實用呎價41,767元為項目次高
由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II今(25日)進行新一輪銷售，錄得約16宗成交，成交金額介乎763.6萬元至4,515萬元。其中，有特色單位以實用呎價41,767港元沽出，為項目呎價次高。
該單位為3A座29樓A室，實用面積1,081方呎，連天台1,094方呎及平台134方呎，成交價4,515萬元，呎價約41,767元。據悉，維港滙系列項目本月已錄約39宗成交。
●北角海璇四房招標售7,628.4萬元
新鴻基地產(00016)發展的北角海璇，今日(25日)透過招標售出1個四房單位。該單位為第2座10樓B室，屬四房間隔，實用面積1,467方呎，享有維港海景，以7,628.4萬元成交，呎價為52,000元。 資料顯示，該盤本月累計共錄2宗成交，合共套現逾1.85億元。
●雲滙第2期三房連平台戶 呎價23,500元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，日前(24日)透過招標錄得1宗新成交。項目的9座20樓A1室，實用面積1,064方呎，採三房間隔，客廳外連接251方呎平台，成交價為2,500.4萬元，呎價23,500元。
●KOKO HILLS 三房售2,096.8萬元
會德豐地產鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 1期，位於2座20樓B室的三房單位，實用面積899方呎，以2,096.8萬元成交，呎價約23,324元。該盤本月累售4伙，涉及5,789萬元。
●蔚藍東岸今年累售51伙 平均成交呎價約22,800元
發展商積極推銷新盤餘貨，五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸由去年11月開售起，至今已累售392伙，套現約34億港元。該盤將與中原地產合作，向指定單位的買家送贈酒店住宿套票。
方指出，集團現階段會主力推售約70個兩房單位，折實價由1,100萬元起。至於三房及四房大單位將於明年重點推售，將會為未曾推出的四房單位設置示範單位。單計今年，該盤賣出約51伙，平均成交呎價約22,800元，項目有機會再推出新價單，並有10%加價空間。
中原地產九龍董事劉瑛琳指，東九龍區的大單位需求持續，為回饋客戶及慶祝聖誕節，由即日起至2021年12月20日，凡經中原地產購入該盤的2座C室及D室的首5名一手買家，即可獲贈價值約3,800元的酒店兩日一夜住宿套票，名額限首5名，優惠總值約19,000元，優惠先到先得，送完即止。
●柏傲莊III累計錄98宗交易告吹個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布主動拆卸重建後，不繼終止買賣合約個案。據成交紀錄冊資料顯示，項目近日再新增2宗交易告吹個案，單位為8B座37樓C室，實用面積814方呎，屬三房間隔，曾於今年6月以1,711.1萬元成交，當時成交呎價約21,020元。
另一個單位為1A座16樓C室，實用面積527方呎，屬兩房間隔，6月時以1,000.3萬元沽出，當時呎價約18,981元。資料顯示，項目至今累計錄得約98宗同類個案。