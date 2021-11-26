東方日報B1：中美未破冰　夥盟友制華

中美元首視像會面後不到10日，美國又再出招，把12家中資企業及機構列入「黑名單」。

中美元首視像會面後不到10日，外界正憧憬兩國關係緩和之際，美國又再出招，把12家中資企業及機構列入「黑名單」。今次受制裁的實體或多或少與半導體產業相關，亦牽涉量子科技領域，可見拜登政府對待中國仍毫不手軟！而美國在歐洲的盟友亦加入制華，意大利近日以半導體產業安全為由，再度阻中資企業收購當地的半導體公司，背後原因也昭然若揭。

今次遭列入出口管制實體清單的中資企業及機構，包括多家內地知名半導體公司，如蘇州雲芯、中科微電子等。美國商務部在聲明指出，有關實體及個人支持中國軍事量子運算應用。商務部長雷蒙多表示，全球貿易和商業應該支持和平、繁榮，而不是帶來國家安全風險，強調會有效地利用出口管制來保障國家安全。

值得注意是，去年7月在上海科創板上市首日股價曾暴漲10倍、被譽為「中國量子通訊第一股」的國盾量子及其子公司亦登上了實體清單。惟該企發公告指，被美國制裁不會影響公司現有產品的生產、銷售和服務。目前各項業務穩步推進，經營及財務情況正常，影響總體可控。

國盾量子股價周四不跌反升，漲1.5%至184.05元人民幣。不過，在深圳創業板上市、主營半導體設計的國科微電子暴跌20%至停板，報188.8元人民幣。

中國商務部發言人束珏婷表示，美方做法不符合中美兩國元首共識，不利於兩國，也不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦。

國際關係學院智慧財產權與科技安全研究中心主任郝敏認為，面對美國對中國科企的不斷施壓，中方應當首先構建統一的對美科技政策立場；相關部門應做好應急預案；加大對高科技領域的投入力度，以盡快實現自主創新。

另邊廂，意大利總理德拉吉亦積極向美國靠攏，據報其上任後第三度次動用「黃金權力」，否決了涉及中國企業浙江晶盛機電的收購案，原因是擔心半導體行業戰略安全。晶盛機電原打算與美國應用材料香港分公司成立合資企業，收購後者在意大利的電子材料印刷設備業務。

「黃金權力」是意大利保護「對國家利益具有重要戰略意義的資產」的相關法令，該國政府至今曾5度利用該權阻止外國實體收購意大利企業，其中4次涉及中企。

雖然中美在各大領域的爭霸已趨白熱化，但華爾街仍少理政治爭端，專心在中國市場掘金。外媒引述消息指，由「鱷王」達利奧創立的全球最大對沖基金橋水，已為其在中國的第三隻投資基金籌集了相當於12.5億美元(約97.5億港元)的資金。

據報道，截至8月初，橋水在中國管理的資產介乎20億至50億元人民幣之間。消息指，該公司最新的在岸基金主要面向機構投資者和富裕客戶銷售，已籌集到80億元人民幣。