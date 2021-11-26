調查：創紀錄美國人今年購物季度不願買禮物

隨着美國經濟持續復甦，市場普遍對於今年購物季度的銷售表現感到樂觀。不過，當地一項調查認為，雖然今年購物季預期錄得創紀錄的銷售表現，但這只集中於富裕人口，很多人仍然不願意額外購物。

美國零售聯合會(National Retail Federation)指出，今年假期購物季度預期將錄得介乎8.5%至10.5%的按年升幅。

不過，根據德勤(Deloitte)的一項調查，高達11.5%的受訪者表示，不計劃在假期購物季度購買任何禮物、禮品卡或其他娛樂用品，為創紀錄以來人數最多。

該調查指，高收入家庭在購物季度將較低收入家庭花費多5倍。調查在9月7日至14日期間，訪問了4,315名消費者。

德勤消費行業部門執行董事Stephen Rogers直言，對於低收入人士而言，新冠肺炎疫情危機已經變成了他們的金融危機。

Rogers續稱，由2019年至2021年，低收入人士的消費較以往大縮一半；另一方面，高收入人士的消費卻較兩年前急增一倍。

德勤的調查發現，年收入超過10萬美元的家庭將在這個假期中消費2,624美元，比2020年增長15%。年收入低於5萬美元的低收入群體計劃每個家庭消費536美元，比去年同期下降22%。