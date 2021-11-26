致富：股神、大鱷改持倉　投資者可以怎樣跟？

「股神」巴菲特和「大鱷」索羅斯旗下的基金在本月先後披露了今年第三季的持倉，港人如倣效這兩位名人去建倉，有沒有「着數」呢？

致富財富管理部總經理張德明指出，綜合地來看，股神和大鱷的持倉轉變都是以經濟復甦為主題。其中索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management，以下簡稱SFM) 在第三季下注通用汽車看漲期權，這顯示了消費類型的公司，受惠於全球接種疫苗率上升、西方社會多採取與病毒共存政策，封城減少、社區重開、失業率得以改善等。

SFM更在第三季新增電動車公司Fisker Inc.，張氏表示，各國提倡減碳，成就了電動車板塊的增長。他相信，隨着晶片公司增產，位於東南亞的晶片封裝廠在疫情減緩後復產，預期晶片短缺問題將會改善，帶動汽車製造業去滿足市場需求。

特別的是，股神的基金巴郡第三季新買入地板零售商Floor & Decor Holdings股份，張氏認為，這是因為美國失業率持續改善，但樓價升至高位，市民要改善居住環境，惟有靠DIY裝修，這確實利好室內裝修材料股份。

如相信股神和大鱷的眼光，投資者可簡單地在致富開立美股戶口跟隨兩位的投資方向。至於在香港可否找到相似板塊的股份？張德明表示，汽車行業整體向好，例如比亞迪和吉利汽車由9月30日至今，股份累計升幅分別約30%和13%。可是美、港文化不同，香港DIY裝修風氣淡，相關裝修物料股料難以直接受惠。

此外，投資者不欲把資金只集中押注在一、兩隻股票上，希望可以分散投資風險，則可考慮選擇投資基金，張氏表示，環球消費類、中國消費類的基金都屬於不俗的選擇。巴郡在第二季減持石油股雪佛龍後在第三季再增持，環球資源類基金相信亦可看高一線。客戶可透過致富網站的基金平台搜尋和比較不同基金之外，致富的專業客戶經理亦可按需要，提供專業的投資理財建議。如想了解更多資料，歡迎隨時致電或透過致富網站線上查詢