中國燃氣與維多集團訂立戰略合作協議

根據協議，公司及維多集團擬在新加坡成立一家合資公司。合資公司擬於新加坡成立，雙方股比各佔50%，註冊資本金及法人治理結構等由雙方具體協商後於合資合作合約及公司章程中明確；合資公司將整合優勢資源，全力開發中國新增進口LNG需求客戶，以達到快速擴大市場、形成規模效應的目標。除雙方在中國市場現有執行的業務外，在不影響原有客戶關係的基礎上，所有在中國市場新增LNG進口業務納入合資公司資源供應範圍內。

此外，合資公司保證以合理優惠的價格每年向集團提供相應數量的LNG，保證供應安全穩定。從2023年起，合資公司向集團提供不少於80萬噸/年的LNG商品，從2024年起提供不少於100萬噸/年。合資公司在成立第五年實現LNG在中國市場上的進口業務量突破500萬噸/年。合資公司積極尋求有競爭力的優質國際LNG資源供應中國市場，包含但不限於掛鈎相關認可指數的長期、短期、年度等LNG購銷合約。

在LNG接收終端方面，合資公司就中國LNG供需形勢的展望與判斷，在客觀條件允許的情況下，可依託或聯合集團共同在中國境內開發LNG接收站等事宜。