道指期貨跌過百點　比特幣升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.79；港匯見7.7961；離岸人民幣(CNH)報6.3870；美元兌日圓處115.14；歐元企1.1211，英鎊報1.3318。金價處1,792.53美元。布油報82.25美元，紐油處77.77美元。比特幣升3%，報5.9萬美元。道指期貨跌過百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●即月恒生指數夜期收報24,672點，跌74點，低水68點，成交8,454張。

●世界貿易組織總幹事伊維拉稱，現時的供應鏈危機並非結構性問題，相信該問題明年仍會持續，但會在數個月後自行消退，不會跨越2022年。

●根據一項調查顯示，高達11.5%的受訪者表示，無計劃在假期購物季度購買任何禮物、禮品卡或其他娛樂用品，為創紀錄以來人數最多。

●全球第7大車廠日產汽車即將公布最新戰略發展計劃，目標未來10年將新能源車銷售(包括純電和混能車)比重提高至50%。

●英倫銀行行長貝利指出，如果通脹導致工資上漲，該央行將不得不採取行動。

●布蘭特1月期油收報每桶82.22美元，跌3美仙或0.03%。

●紐約期金於電子交易時段收於每安士1,788.3美元，升0.22%。

●歐洲央行管理委員會在周四(25日)公布的議息會議紀要中指出，歐元區中期通脹前景有所改善。

●英國富時100指數收報7,310點，升24點或0.33%；法國CAC指數收報7,075點，升33點或0.48%；德國DAX指數收報15,917點，升39點或0.25%。