石醴泉：幣策分歧左右投資決定

投資者除了要懂選股外，還要明白環球政經環境變化，其中最重要莫過於貨幣政策的走向。但問題是，目前市場對未來貨幣政策走向充滿疑問，原因有二：第一是目前通脹究竟是結構性，或是暫時性；第二是如結構性通脹真的來臨，究竟央行會否「隻眼開隻眼閉」，還是會堅定不移地收緊貨幣政策，把通脹穩定在2%水平。最近的經濟數據和央行會議後的公告或許能對以上問題有些許啟示。

在環球主要經濟體中，美國經濟勢頭目前相對強勁，主要受惠於進取的財政和貨幣政策，其國內生產總值(GDP)水平已經明顯高於新冠肺炎疫情發生前。歐盟和英國的經濟增長勢頭則相對溫和，至於中國，經濟受疫情影響最少，但因最近受到樓市調控和行業需要時間適應反壟斷法等風險影響，其經濟增長放緩的可能性正不斷增加。

經濟情況的差別也會影響未來貨幣政策的方向。美國聯儲局11月的議息會議紀錄指出，量化寬鬆買債規模將會由下月開始慢慢地調低。目前聯儲局每月買債量分別為700億美元國債和350億美元房產抵押債券(Mortgage Backed Securities)，但前者將會每月減少100億美元，後者減少50億美元。以此計算，明年6月後當局將會停止買債。至於何時才調升利率？聯儲局副主席克拉里達相信合適時間可能為明年底。

至於英倫銀行，已經大致完成了其買債計劃，該行也希望在2022年底前，把目標利率由現在的0.1厘提高到一厘，之後才會考慮縮減量化寬鬆規模。但目前看來，英國經濟動力比美國弱，過早加息只會扼殺其經濟復甦的苗頭。

歐盟經濟復甦情況和英國類似，但歐洲央行執委委員萊恩最近指出，歐盟明白其區內經濟弱點，例如缺乏統一財政政策和有不少國家負債偏高，加上目前經濟還未能完全復甦，所以不會急於收緊其貨幣政策。

中國方面，因最近經濟走勢偏弱，貨幣政策放鬆可能性正在增加，但估計不會「大水漫灌」，銀行貸款也只會針對特定行業，來防止樓市再次成為炒賣對象。

暫時看來，美國貨幣政策應會是在西方國家中最早收緊，因而估計美匯指數上升機會正在增加。美元是儲備貨幣，故美國加息和美元升值影響是多方面，暫列出數個可能變化供大家參考。

第一，國際原材料和貴金屬等都是用美元報價，強美元會減低需求，從而增加這些商品價格下跌壓力。第二，貴金屬價格走勢和美國貨幣政策關係密切，收緊貨幣政策會減低投資者用貴金屬來對沖貨幣濫發的風險，因而會對貴金屬價格帶來一定下跌壓力。第三，如美國真的如預期般在明年中停止買債，或對新興市場經濟有一定影響。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點)