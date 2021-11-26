鄺紫珊：全球減碳　布局潔淨能源

就各國計劃與落實減碳承諾，加上環境、社會及管治(ESG)概念日漸盛行，轉型為潔淨能源的投資主題再成市場亮點。聯合國氣候變化大會的一系列減碳政策與目標，將是全球碳中和走向落實的新起點，有望推動潔淨能源板塊發展。

氣候變化大會有105個國家簽署「全球甲烷承諾」，目標在2030年以前，將全球甲烷排放量較2020年水平減少三成，以對抗氣候變化。全球主要國家紛紛投入潔淨能源行列，其中歐盟領先全球提出首個邊境碳稅計劃，有意對高碳排放企業或碳排放標準較低的國家進口產品徵稅。

另外，美國也有意對高碳排放進口商品徵稅，以資助其基建計劃；至於中國也正啟動全國碳排放權交易市場，倣效歐美國家，以達成減碳目標等。

多個龍頭企業也有跟隨減碳排放的目標，亞馬遜計劃於2030年全面使用潔淨能源，並於2040年達到碳中和；電動車生產商特斯拉(Tesla)藉由碳權交易大幅提高其營收，成功落實減碳及增加收入的目標；蘋果公司(Apple Inc.)也承諾於2030年前對供應鏈及產品實現百分之一百的碳中和等。

面對ESG可持續發展的趨勢，替代能源及新能源產業也將是未來的投資題材重點，投資者可從能源生產(包括設備及產品)、能源儲存(電池及其原材料及氫能源)、智能電網與能源消耗，以及全球電動車與其關鍵零組件供應鏈等尋找投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊