全球通脹情況不平衡　抗疫政策差異後遺症？

通脹急升是美、英等西方國家現時面對其中一個重要的問題，市場憂慮一旦當地央行再犯上政策錯誤，將重演1970年代滯脹的困境。然而，在地球的另一邊，亞太區大部分國家仍未感受到通脹的威脅，箇中原因或為今後的經濟政策提供經驗教訓。

相比英、美高達4%至6%的通脹率，中國的消費者物價較一年前僅上漲1.5%；日本更維持零通脹甚不通縮情況。即使是澳洲，整體通脹率約為3%。亞洲僅有斯里蘭卡及巴基斯坦的通脹率超過5%。因此，以全球主要經濟體去衡量，通脹急升並非全球現象。

外媒剖析全球通脹不平衡的原因，其中一個關鍵是對疫情處理的方法，間接影響到消費及勞動市場，最終衍生通脹爆發。在經濟需求面上，相比歐美國家經常在封城及解封中輪迴，亞洲的防疫情策較為穩定。沒有被鎖在家中，就不需要買跑步機、新電視機，或買木材改裝後院。如果能定期理髮、看牙醫，就毋須在經濟重啟時趕着預約髮型師及牙醫。消費需求波動較小，意味供應壓力也較輕鬆。

另一方面，疫情也凸顯亞洲主導全球製造業的優勢，區內製造全球大部分產品，較容易保持供應充足。據凱投宏觀經濟學家Gareth Leather及Mark Williams表示，將一個貨櫃從中國運到歐洲的費用，較疫情來襲前急漲4倍，亞洲區內運輸成本則僅升1倍。疫情迫使工廠關閉時，亞洲公司較容易另找替代供應商，意味供應受到的干擾較少。在汽車業，南韓和中國可確保國內製造商優先取得稀有半導體。相比美國汽車的價格升幅高達雙位數，東亞的車價則幾乎沒有上漲。

美國和亞洲的勞工供應也有重大差異。疫情來襲時，美國有許多勞工被遣散，或辭職照顧因停課而被逼留家的小孩，或選擇離職避免染病，結果對勞動力供應造成了持久的打擊，從而推升工資，也是構成通脹的一大成因。亞洲避免封鎖或補貼工資留人，就沒有出現類似的工資上漲現象。