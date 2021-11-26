【瑞通推介】港股急跌資金撈牛　車股強於大市

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股周四(25日)假期休市，亞洲股市周五(26日)早段向下。恒指周四曾跌逾150點，低見24,532點，再創11月10日以來低，其後獲買盤承接，全日收報24,740點，倒升54點或0.2%，連升兩日，但交投再度回落，全日大市成交不足1,100億港元。恒指MACD快慢線負差距擴闊，與指數背馳，且連續3個交易日的盤中低位均低於上日，整體市況依然偏弱。

恒指周五早段顯著受壓，挫逾400點，跌破24,300點，創個半月低位，失守保歷加通道底部，下一支持或要參考24,000點心理關口。恒指好倉(牛證及認購權證)周四錄淨流入逾1,500萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,000萬元，反映投資者對港股後市繼續好淡分歧。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，最多資金流入之收回價為24,300至24,399點；而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，最多資金流入之收回價為25,100至25,199點。

內媒報道一輛比亞迪生產的電動車在充電時起火，公司回應具體起火原因仍在調查中。另一方面，比亞迪與北歐最大公共交通營運商Nobina簽訂70台大巴訂單。比亞迪股份周四逆市捱沽，最多挫4%至301元，收市跌幅收窄至2.2%，報306.8元，險守10天和20天線。周五早段較大市硬淨，續守300元關。周四有逾3.9億元北水淨沽出比亞迪，是最多北水淨流出港股。輪證資金流方面，近700萬元資金淨流入其好倉，淡倉則有逾290萬元淨流出。

將於下周一(29日)公布業績的理想汽車連升3日，周四收升1.8%於127.8元，周五早段曾回吐逾2%，至124元邊。周四有逾20萬元資金淨流出其認購證。

小鵬汽車績後連日刷新在港上市高位，周四最多漲逾4%，升抵217元，全日收報211.6元，升1.5%。股份周五早段在210元水平好淡爭持。周四有逾390萬元資金淨流出其認購證，認沽證則有近10萬元淨流入。

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