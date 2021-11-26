萊坊料第4季樓市表現較上季好　一手市場續旺

差餉物業估價署最新數據顯示，10月私人住宅售價指數連跌2個月，萊坊董事大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，因成交登記有滯後，相信現時最新官方數據仍反映施政報告前的市況，施政報告後市場不明朗因素逐漸減退，需要時間反映在官方數據上。

他認為，第4季樓市表現會較第3季好，特別是一手市場，整體樓價按季回升2%。尤以一手市場持續暢旺、二手市場較靜，近期更多購買力由二手轉移一手市場。1,000萬以下兩至三房樓價表現較好，1,000萬以上成交則相對較少。

對於失業率回落至30年平均水平，他表示，對住宅租金有支持，特別是中小型單位租金。今年全年租金料可升5%左右，但租金回報率持續偏低在2%左右。

王氏指出，北部都會區概念對新界西北樓價繼續有正面刺激作用，但二手成交不多，預計在北部都會區範圍及鄰近地區會出現更多改劃成住宅項目的申請。

王兆麒又稱，發展商未來1、2個月仍會積極推盤，估計今年餘下時間及明年首季一手樓銷售仍十分熾熱。面對未來12個月仍維持低息環境，對準買家置業有鼓勵作用。相信今年成交總量是繼2012年以來最高的一年，估計全年會有7.2萬至7.3萬宗成交；一手佔25%，二手佔75%。